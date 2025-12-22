FOTO | 13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba: ,,Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni”
13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba: ,,Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni”
Astăzi, 22 decembrie 2025, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba împlinește 13 ani de activitate.
Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a publicat un mesaj de mulțumire pentru efortul lor:
,,13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensiva Mobila SMURD – 13 ani în slujba vieții!
Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni, apreciate în societate și, în egală măsură, în cadrul instituției.
Felicitări tuturor pentru munca desfăşurată, alături de respectul şi aprecierea binemeritată, multă sănătate, liniște şi împliniri în plan profesional și personal.
La mulți ani, TIM Alba!
Parcursul celor 13 de ani de activitate a echipajului de terapie intensivă mobilă în slujba cetățenilor este înnobilat de rezultatele remarcabile. Profesionalismul și implicarea dovedite în toate misiunile încredințate și materializate în atingerea celui mai înalt obiectiv: salvarea de vieți”, se arată în mesajul publicat de ISU Alba.
