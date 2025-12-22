Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | 13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba: ,,Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba: ,,Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni”

Astăzi, 22 decembrie 2025, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba împlinește 13 ani de activitate. 

Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a publicat un mesaj de mulțumire pentru efortul lor: 

,,13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensiva Mobila SMURD – 13 ani în slujba vieții! 

Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni, apreciate în societate și, în egală măsură, în cadrul instituției.

Felicitări tuturor pentru munca desfăşurată, alături de respectul şi aprecierea binemeritată, multă sănătate, liniște şi împliniri în plan profesional și personal.

 La mulți ani, TIM Alba!

Parcursul celor 13 de ani de activitate a echipajului de terapie intensivă mobilă în slujba cetățenilor este înnobilat de rezultatele remarcabile. Profesionalismul și implicarea dovedite în toate misiunile încredințate și materializate în atingerea celui mai înalt obiectiv: salvarea de vieți”, se arată în mesajul publicat de ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare

Bogdan Ilea

Publicat

acum O secundă

în

22 decembrie 2025

De

ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 decembrie, în Alba Iulia, zona Kaufland, atunci când două autoturisme s-au ciocnit. Potrivit martorilor din zonă, un șofer ieșea din parcare, moment în care s-a ciocnit […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 11.000 de lei și 30 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 15-19 decembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

22 decembrie 2025

De

ITM Alba: AMENZI de 11.000 de lei și 30 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 15-19 decembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 15-19 decembrie 2025, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 11.000 lei și au acordat 30 avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de acţiuni […]

Citește mai mult

Curier Județean

Miriam Bulgaru a urcat în top 200 în clasamentul WTA. Ce loc ocupă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

22 decembrie 2025

De

Miriam Bulgaru a urcat în top 200 în clasamentul WTA. Ce loc ocupă Sportiva din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, a ajuns pe locul 200 în clasamentul WTA după ce a urcat o poziție. Noul clasament WTA a fost publicat astăzi, 22 decembrie. Poziţiile româncelor din top 150 rămân neschimbate faţă de săptămâna trecută: Jaqueline Cristian […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani din buzunar

Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani...
Actualitateacum 3 ore

Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30 de ani o mai plătești odată”. Comparație cu alte state din UE

Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Polițiștii din Alba, ,,MAI aproape de oameni”: Cinci frați din Apuseni au primit cadouri de la oamenii legii. Au dăruit în schimb zâmbete și îmbrățișări

Polițiștii din Alba, ,,MAI aproape de oameni”: Cinci frați din Apuseni au primit cadouri de la oamenii legii. Au dăruit...
Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | TRAGEDIE în Geoagiu, înainte de Crăciun: Un băiețel de 5 anișori, cu arsuri grave, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

TRAGEDIE în Geoagiu, înainte de Crăciun: Un băiețel de 5 anișori, cu arsuri grave, după ce casa i-a fost cuprinsă...

Curier Județean

Curier Județeanacum O secundă

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din parcare

ACCIDENT rutier în Alba Iulia, zona Kaufland: Două autoturisme s-au ciocnit după ce un șofer a încercat să iasă din...
Curier Județeanacum 8 minute

FOTO | 13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba: ,,Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni”

13 ani de existență a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SMURD Alba: ,,Efortul şi rezultatele muncii lor sunt...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”

Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Politică Administrațieacum 3 zile

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea