Foto | 11 incendii de vegetație în doar aproximativ șapte ore în județul vecin: Care sunt cauzele probabile

11 incendii de vegetație în doar aproximativ șapte ore în județul vecin: Care sunt cauzele probabile

Pompierii militari bihoreni au intervenit, în după-amiaza zilei de miercuri, 7 octombrie 2026 la 11 incendii de vegetație uscată izbucnite în mai multe localități din județ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor, cele mai multe dintre focare au fost provocate, cel mai probabil, de arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale pentru igienizarea terenurilor.

Intervențiile au avut loc într-un interval de aproximativ șapte ore, în Oradea, Hinchiriș, Rontău, Petrileni, Budureasa, Sudrigiu, Dobrești, Teleac, Girișu Negru, Sântandrei și Râpa. Pentru stingerea incendiilor au fost mobilizate echipaje de la Detașamentul 1 Oradea, Stația Ștei, Garda 1 Mai, Secția Beiuș și Garda Tinca.

Flăcările au afectat terenuri virane, grădini și litiera unei păduri din Budureasa. În total, aproximativ 40 de hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de incendii. De asemenea, au fost distruși pomi fructiferi, viță de vie, două garduri și un balot de fân.

Pompierii au reușit să limiteze propagarea focului către gospodării, baloți de paie și arbori. În cazul incendiului izbucnit la pădurea din Budureasa, flăcările au afectat aproximativ trei hectare de litieră și doborâturi.

O intervenție de amploare a avut loc și în Dobrești, unde pompierii din cadrul Secției Beiuș au acționat timp de peste două ore pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un depozit de bușteni de gorun și paltin. Salvatorii au reușit să protejeze aproximativ 200 de metri cubi de material lemnos. În urma incendiului au ars circa 50 de metri cubi de bușteni.

Pompierii reamintesc: arderea vegetației uscate este interzisă

ISU Bihor atrage atenția că arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă, iar focul lăsat nesupravegheat se poate extinde rapid și poate provoca pagube importante.

În perioada 15 iulie – 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în parteneriat cu Phoenix Media, derulează la nivel național campania de informare și prevenire „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!”, care urmărește conștientizarea populației cu privire la riscurile incendiilor de vegetație.

Autoritățile recomandă populației să nu incendieze vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale, să nu arunce țigări ori chibrituri aprinse și să supravegheze permanent orice sursă de foc, care trebuie stinsă complet înainte de părăsirea zonei.

În cazul izbucnirii unui incendiu, populația este îndemnată să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.

Potrivit ISU Bihor, încălcarea prevederilor legale privind arderea vegetației uscate se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

Sursa: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor – comunicare transmisă de purtătorul de cuvânt, colonel Camelia Roșca.

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