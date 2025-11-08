Fostul prim-ministru Florin Cîțu critică actuala guvernare: „Consumul scade pentru că românii rămân cu tot mai puțini bani în buzunare”

Fostul premier al României, Florin Cîțu, a transmis un mesaj critic pe pagina sa de Facebook, referitor la scăderea consumului din economie pentru a doua lună consecutivă. El susține că românii rămân cu tot mai puțini bani după plata taxelor majorate din ultimii ani, în timp ce statul ar direcționa fondurile colectate către „dobânzi uriașe, companii de stat și un aparat bugetar supradimensionat”.

Redăm mai jos mesajul integral:

Septembrie este a doua lună consecutivă în care scade consumul.

Evident, vi se spune că „așa trebuie”, „altfel nu se poate” și, desigur, „este ceea ce merităm”.

Consumul scade pentru că românii rămân cu tot mai puțini bani în buzunare după ce plătesc taxele crescute sau introduse în perioada 2022–2025.

Ce face statul cu banii luați în plus de la români?

* Plătește dobânzi uriașe băncilor,

* Direcționează miliarde către companii de stat care, pe hârtie, „trăiesc din venituri proprii”,

* Finanțează subvenții pentru programe castigate si implementate doar de prietenii guvernării,

* Și întreține un aparat bugetar supradimensionat, complet rupt de realitate.

Acolo se duc banii dumneavoastră pentru o viață mai bună, așa cum o doriți, nu cum vi se spune de la centru.

Dar, desigur, nu ducem lipsă de „specialiști” care vă vor explica doct că doar așa se poate și că „este bine pentru dumneavoastră”.

Toți vă mint.

