Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a contestat decizia arestări preventive pe 30 de zile dispusă de Tribunalul Sibiu. Curtea de Apel Alba se va pronunța mâine asupra deciziei

Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, Viliginschi A, a contestat decizia arestări preventive pe 30 de zile dispusă de Tribunalul Sibiu.

Curtea de Apel Alba se va pronunța mâine asupra deciziei.

,,Dosarul 287/85/2026 privind contestația formulată de inculpata Viliginschi A împotriva măsurii arestări preventive pe 30 de zile dispusă de Tribunalul Sibiu, a fost înregistrat astăzi la Curtea de Apel Alba Iulia și va fi judecat mâine 12.12.2026 ora 13,30”, se arată într-un comunicat transmis de Curtea de Apel Alba.

Reamintim că, Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei suspecți de crimă, a susţinut în faţa presei că fosta logodnică a omului de afaceri, Adriana Viliginschi, ar fi ,,adevăratul criminal”. ,,Ea este 100%. A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi”, a susţinut Ghiţă.

Tribulanul Sibiu despre arestarea preventivă a inculpatei:

În baza art. 226 C. proc. pen., art. 223 alin. (1) lit. d) și art. 223 alin. (2) C. proc. pen., raportat la art. 202 C. proc. pen., admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu privind luarea măsurii arestării preventive a inculpatei V.A.E. și, în consecință:

În baza art. 226 C. proc. pen., art. 223 alin. (2) C. proc. pen., raportat la art. 202 alin. (1), (3) și (4) lit. e) C. proc. pen., dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 07.02.2026 până la data de 08.03.2026, inclusiv, față de inculpata V.A.E., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la omor calificat, faptă prevăzută de art. 48 C. pen., raportat la art. 188 alin. (1) C. pen. și art. 189 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În temeiul art. 230 C. proc. pen., dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatei V.A.E.

Respinge cererea inculpatei de luare a măsurii arestului la domiciliu. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Pronunțată în camera de consiliu, pe data de 07.02.2026, ora 15.00, potrivit dosarului de pe Tribunalul Sibiu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI