Forumul Judecătorilor avertizează: Tăierea salariilor magistraților poate declanșa un exod masiv și pune în pericol independența justiției

Publicat

Asociația Forumul Judecătorilor din România cere menținerea actualului nivel de salarizare al magistraților în viitoarea lege a salarizării bugetarilor, avertizând că orice diminuare a veniturilor ar afecta independența justiției și ar putea provoca plecări masive din sistem.

Într-o scrisoare transmisă ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, organizația susține că remunerația judecătorilor și procurorilor trebuie să reflecte responsabilitatea funcției și să le garanteze independența economică, protejându-i de orice influențe externe.

Forumul Judecătorilor afirmă că trecerea la noul sistem de salarizare trebuie realizată fără reducerea veniturilor nete aflate în plată și solicită ca actualele drepturi salariale să fie menținute ca drepturi câștigate. Potrivit asociației, o eventuală scădere a salariilor ar putea determina pensionarea anticipată a multor magistrați cu experiență, ceea ce ar destabiliza grav sistemul judiciar, deja confruntat cu un volum ridicat de activitate și probleme de predictibilitate profesională.

Totodată, organizația critică prevederile proiectului de lege privind mecanismul salarial compensatoriu limitat la cinci ani, pe care îl consideră neconstituțional. Reprezentanții magistraților avertizează că actuala formulă ar putea genera situații absurde în care promovarea la o instanță sau un parchet superior ori acumularea unei vechimi mai mari să conducă la diminuarea veniturilor.

Asociația mai semnalează că noii magistrați ar urma să fie remunerați semnificativ mai slab decât colegii intrați în sistem cu doar un an înainte, ceea ce ar crea discriminări și dezechilibre salariale. În plus, plafonarea grilei de salarizare la maximum 20 de ani vechime ar bloca orice evoluție a veniturilor pentru restul carierei profesionale.

