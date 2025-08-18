Forțe proaspete la Primăria Alba Iulia: Dan Toma, fost șef al Biroului Rutier Alba Iulia, în echipa centrului de comandă pentru managementul traficului

Dan Toma, fost șef al Biroului Rutier Alba Iulia, în echipa centrului de comandă pentru managementul traficului

Dan Toma, fost șef al Biroului Rutier Alba Iulia, între timp pensionat din Poliție, va face parte din echipa noului centru de comandă pentru managementul traficului din municipiul-reședință de județ.

Dan Toma a câștigat concursul organizat de Primăria Alba Iulia pentru ocuparea unui post de consilier gradul profesional I A în cadrul Compartimentului centru de comandă pentru menagementul traficului din Direcția Tehnică, DEzvoltare, aflată în aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia.

Au fost doi candidați pentru acest post, Dan Toma câștigând concursul.

În 30 mai 2025 au fost recepționat ultimele lucrări din proiectul „Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia”, mai exact lotul II, care cuprinde străzile Lalelelor, Pinului, Francisca, Nicolae Grigorescu, Gheorghe Pop de Băsești și B-dul Încoronării.

În aceeași zi a fost recepționat și noul sistem inteligent de management al traficului.

Centrul de comandă pentru managementul traficului a fost conceput astfel încât să integreze managementul tuturor sistemelor instalate în Alba Iulia semaforizarea inteligentă, prioritizarea transportului public și iluminatul trecerilor de pietoni.

70 de camere video monitorizează în permanență inteersecțiile și trecerile de pietoni.

