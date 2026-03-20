Comunicat de presă | Fonduri de 1,9 milioane de lei pentru Alba, obținute de social-democrații Corneliu Mureșan, Voicu Vușcan și Adrian Bara

Fonduri de 1,9 milioane de lei pentru Alba, obținute de social-democrații Corneliu Mureșan, Voicu Vușcan și Adrian Bara

Comunitățile din județul Alba vor beneficia de 1,9 milioane de lei, în urma demersurilor secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale deputaților social-democrați Voicu Vușcan și Adrian Bara. Suma este prevăzută în bugetul de stat pentru anul 2026, adoptat astăzi de Parlament, și va fi utilizată pentru sprijinirea a nouă comunități puternic afectate de ninsorile din această iarnă, precum și pentru cofinanțarea a trei investiții importante în infrastructură rutieră, educație și iluminat public.

Astfel, în proiectul de buget pe anul 2026, parlamentarii PSD de Alba au prevăzut alocarea a câte 100.000 de lei pentru orașul Abrud și comunele Albac, Poșaga, Gârda de Sus, Ciuruleasa, Vidra, Bucium, Râmeț și Avram Iancu, suma totală ridicându-se la 900.000 de lei. Alți 200.000 de lei vor fi alocați pentru susținerea investiției prin care Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia construiește o nouă școală în municipiul reședință de județ.

Totodată, secretarul de stat Corneliu Mureșan a susținut includerea în bugetul de stat pentru acest an a unui ajutor financiar în valoare de 800.000 de lei pentru comunele Sâncel și Avram Iancu. Fondurile vor fi utilizate pentru finalizarea unui proiect de iluminat public în comuna Avram Iancu, respectiv pentru modernizarea Drumului Comunal 23 în Sâncel.

„În urma ninsorilor puternice din Munții Apuseni din ianuarie 2026, am solicitat prefectului județului Alba să declare stare de urgență, să solicite sprijin național și să ajute comunitățile afectate, inclusiv prin alocarea de carburant din rezervele de stat pentru utilajele de deszăpezire și generatoarele din teren. Solicitarea noastră a fost ignorată, deși primăriile funcționau cu bugete limitate la început de an. Demersurile parlamentarilor PSD vin să corecteze această lipsă de implicare și solidaritate a reprezentanților PNL care conduc județul, în frunte cu președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel.

Continuăm să sprijinim comunitățile locale din Alba, în special cele din zona rurală, care în contextul economic actual se confruntă cu multe provocări. Nu uităm nici de românii cu venituri mici, de copiii cu dizabilități sau de mamele pentru care am promovat Pachetul de Solidaritate cu măsuri serioase pentru a-i sprijini să facă față mai ușor creșterilor de prețuri și creșterilor de taxe și impozite”, a declarat Corneliu Mureșan, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

„M-am născut, am crescut și m-am format ca om în Apuseni și știu cât de important este fiecare sprijin pentru dezvoltare și pentru asigurarea unor servicii publice mai bune”, a transmis deputatul PSD, Adrian Bara.

„Cunoaștem nevoile comunităților locale și ne bucurăm că am reușit să obținem fonduri importante pentru acestea, dar și pentru continuarea unor investiții. Mulțumim președintelui, se arată într-un comunicat de presă transmis de PSD Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI