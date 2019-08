Florin Roman, deputat PNL: Țâțofagul #BanBarna s-a îmbogățit din contractele cu guvernul PSD

Se prezintă ca “Om nou în politică”, dar are năravuri vechi. La fel ca și lui Liviu Dragnea, lui #BanBarna i-au plăcut contractele cu statul. Asta deși a înfierat cu manie proletară dragostea de bani publici a lui Liviu Dragnea în scandalul fraudării fondurilor europene la Tel Drum.

Aștept de la #BanBarna să clarifice situația acelui aproape 1 milion de euro câștigat de firma în care era acționar, bani câștigați din contracte guvernamentale și pe fonduri europene! Și dacă susține proiectul pe care l-am depus “Fără contracte cu statul în funcții publice”!

Răspunsul USR este unul tipic PSD, atacul la persoană, minciuna fiind argumentele USR. Practicile moștenire de la Dragnea, de către #BanBarna ne arată ca PSD-USR e aceeași mizerie! Cei de la USR Alba au publicat contracost în presa locală și pe pagina lor de Facebook un articol calomnios, în care sugerează că aș fi un penal. Mai mult, amestecă numele și imaginea mea cu un simplu membru PNL, din cei peste 8000 câți sunt în Alba, care a derulat contracte cu statul, insinuând că suntem apropiați deși nu suntem nici rude, nici amici și nici altceva.

Am văzut multe tâmpenii la viața mea, dar asta le întrece pe toate. Ma mir că nu m-au făcut apropiat cu criminalul de la Caracal, doar pentru că trăim în aceeași țară. Apoi au continuat cu o ciorbă veche, reîncălzită după 12 ani. Pe care am clarificat-o la momentul respectiv. Am fost cred primul politician care și-a publicat la vedere fișele fiscale.

Al doilea atac, prin care fac jocul PSD, îmi arată că nici măcar nu sunt securiști, cum le spun unii și alții, ci doar niște bieți plagiatori! Prin urmare, voi da posibilitatea oamenilor noi, cu năravuri vechi să își susțină povestea în instanță.

Ca să învețe măcar că politica e o treabă serioasă, nu o joacă de copii!