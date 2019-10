Florin Roman, deputat PNL: PSD nu renunță la criminali, violatori și tâlhari

PSD continuă să dea mai multe drepturi infractorilor decât victimelor. Plenul Senatului este chemat să dea un vot de respingere a propunerii legislative prin care interziceam criminalilor, violatorilor și tâlharilor să beneficieze de prevederile legii recursului compensatoriu.

Nici tâlhăria din scara unui bloc din Alba Iulia, nici crima de la Mediaș, nici alte nenorociri nu reușesc sa-i convingă pe pesediști ca victimele sunt mai importante decât infractorii periculoși. Nici măcar faptul ca din cei 21000 de infractori eliberați, din care 7000 de criminali, violatori și tâlhari, nu mai puțin ce 2000 au comis din nou infracțiuni violente.

In același timp, PSD refuza abrogarea in integralitate a legii recursului compensatoriu, motiv pentru care, in fiecare zi, noi criminali, violatori și tâlhari iasă din închisoare și zburda pe străzile României.

Tot PSD este pregătit sa dea un vot negativ împotriva unui alt proiect de lege, care introduce detenția pe viața pentru cei care ucid polițiști aflați in misiune.

PNL solicita PSD sa rupă frăția cu criminalii, violatorii și tâlharii! Votul împotriva acestor legi e un vot pentru criminali și împotriva romanilor, care nu mai sunt in siguranța!

România a ajuns un rai al infractorilor și un iad al oamenilor atacați și uciși in plină strada!