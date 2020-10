Florin Roman: ”Dacă noi, milioane de români nu am fost în străinătate la studii, ca Năsui, înseamnă că nu ne putem ridica la …Nas(ul) lui Năsui!

Într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, deputatul PNL, Florin Roman, îl critică pe Florin Năsui, deputat al partidului USR.

,, Așadar, dacă noi, milioane de romani nu am fost in străinătate la studii, ca Năsui, înseamnă ca nu ne putem ridica la …Nas(ul) lui Năsui!

Adică toți cei care am făcut scoala in România și nu am făcut afaceri dubioase cu Motorola, ca Năsui, noi suntem…nefrecventabil!

Adică dacă nu suntem băieți de bani gata, ca Năsui, nu putem respira același aer ca acest miticlon!

Înțelegeți aroganta!

Ce diferența e între Năsui și copiii lui Nastase? Nici una! Copiii noii burghezii!

#psdsiusrtotomizerie ” A transmis pe Facebook Florin Roman