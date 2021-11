Florin Cîțu, despre eșecul campaniei de vaccinare: „Am fost victima propriului succes”

Fostul premier Florin Cîțu a declarat joi, la TVR 1, despre campania de vaccinare, că a început să nu mai fie un succes când românii au văzut că se poate vaccina orice, doar cu buletinul:

„Sunt mai multe etape ale campaniei de vaccinare. La inceput, nu am avut vaccin si am facut tot ce tinea de Guvern sa avem vaccin si ati vazut ca la inceput Romania era campiona Europei. Pe urma am fost victima propriului succes. Cand am spus ca se poate vaccina oricine cu buletinul, atunci a inceput sa nu mai fie un succes campania de vaccinare

E posibil sa fi fost o problema faptul ca vectorul de imagine am fost eu, au fost colegii mei din Guvern. La un moment dat am schimbat abordarea in campania de vaccinare

Acum am avut o efervescenta (a vaccinarii) in valul 4. Sper ca lumea sa inteleaga ca e singura soltuie, nu exista alta, oricat am incerca

Veti vedea ca si dupa valul 4 cand va scadea natural (incidenta infectarilor), lumea se va relaxa si nu se vaccina. Cata vreme nu e pericol, e greu sa convingi oameni”

Sursa: stiripesurse.ro