Firmele care organizează nunți și botezuri intră sub lupa ANAF. Verificările vor începe de luni și vizează peste 80 de societăți

ANAF începe de luni controale la organizatorii de nunți și botezuri. Peste 80 de firme vor fi verificate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, începând de luni, 10 noiembrie, o serie de controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente private. Autoritățile precizează că vor fi aplicate sancțiuni acolo unde se vor constata nereguli.

Verificările se vor concentra pe respectarea legislației fiscale, inclusiv pe emiterea bonurilor și a documentelor contabile pentru încasări, precum și pe declararea corectă a taxelor și contribuțiilor pentru angajați. Controalele vor fi efectuate în afara orelor în care au loc evenimentele festive, iar participanții nu vor fi vizați, subliniază ANAF.

Reprezentanții instituției explică faptul că măsura vine ca urmare a numeroaselor cazuri identificate în domeniul organizării de evenimente, unde au existat nedeclarări de venituri sau muncă fără forme legale. În această etapă, peste 80 de societăți vor fi verificate.

Pe timpul verii, ANAF a derulat o campanie de informare și prevenție pentru firmele din industria evenimentelor, explicând modul corect de declarare a veniturilor. Conform datelor instituției, după această campanie, sumele declarate la bugetul de stat au crescut cu 16,10%, impozitul pe profit cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. De asemenea, TVA declarată a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

