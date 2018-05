Final Four-ul Champions League de la București, competiție stelară pentru România! Volei Alba Blaj, alături de echipe fabuloase și staruri ale voleiului mondial

Rezultatul istoric reușit de Volei Alba Blaj, campioana României în 2017, calificarea în play offs 6 Champions League a fost dublat cu acordarea organizării Final Four-ului Champions League de la București (5-6 mai).

Blajul este cel mai mic oraș ce a ieșit din grupele competiției stelare, echipa din “Mica Romă” fiind reprezentanta unei localităţi cu aproximativ 20.000 de locuitori. La polul opus se află VakifBank și Galatasaray, reprezentantele celui mai mare oraș din Turcia, unul cu peste 18 milioane de locuitori. Vakifbank Istanbul este singura din cele 4 pătrunse în careul de ași care a mai câștigat trofeul suprem, în trei rânduri. Românii au posibilitatea să vadă pe viu cele mai valoroase jucătoare de pe mapamond, unele plătite cu peste un milion de euro. Vor fi în “Polivalentă” staruri mondiale, nume sonore ale voleiului feminin, fete frumoase, jucătoare plătite fabulos, ce au o cotă de popularitate imensă. La București vom avea întâlnire cu voleiul de înaltă clasă, cele 4 participante având bugete de peste 30 de milioane de euro, la fileu regăsindu-se jucătoare de vis! De altfel, VakifBank Istanbul a câșigat recent campionatul în Turcia (3-2 în finala cu Eczacibași Istanbul, pe locul al treilea fiind Fenerbahce, 2-0 în finala mică, cu Galatasaray – adversara Blajului în semifinale), din postura de învingătoare în Italia venind și Imoco Conegliano (3-1 în finală cu Novara, care a ratat prezența în Final Four).

Palmaresul participantelor:

*VakifBank Istanbul: câștigătoarea Ligii Campionilor în 2011, 2013 și 2017 (deținătoarea en-titre a trofeului); alte 4 finale pierdute, câștigătoarea în două rânduri a Campionatului Cluburilor, de 9 ori campioana Turciei, 6 cupe ale Turciei. Campioana Turciei și a Europeni a stabilit un record greu de egalat: în sezonul 2012-2013 a câștigat toate cele cinci competiții la care a participat (Liga Campionilor, Campionatul Mondial al Cluburilor, eventul național și Supercupa Turciei), fiind singura echipă din lume care se poate lăuda cu așa ceva.

*Imoco Volley Conegliano: câștigătoarea Italiei în 2016, câștigătoarea Cupei Italiei în 2017. A jucat finala Final Four anul trecut, la Treviso, cu VakifBank.

*Galatasatay Istanbul: campioană a Turciei de șapte ori și a Cupei de cinci ori, a jucat la nivel internațional două finale de Cupa CEV, pierzându-le pe amândouă, în 2012 și 2016.

Staruri prezente la București

Tatiana Koșeleva (Galatasaray) – campioană mondială, dublă campioană europeană. A jucat numai în Rusia și Turcia. Extrem de sexi, voleibalista din Minsk a fost MVP-ul Campionatului European din 2013 și 2015, are 1,91 metri și un salariu de 800.000 de euro;

Neslihan Demir Güler (Galatasaray) – cea mai cunoscută voleibalistă din Turcia, cu peste 100 de selecții la națională, la 34 de ani, câștigând argintul la Europene în 2003 și bronzul în 2011. După două sezoane la VakifBank și alte șapte la Eczacibași (a cucerit Liga Campionilor în 2015 și Campionatul Mondial al Cluburilor în 2015 și 2016), s-a transferat vara trecută la rivala Galatararay

Milena Rasici (VakifBank) – este considerată “mândria Serbiei, la 27 de ani și cea mai bună din lume pe postul său, de centru. Are 1,93 metri a jucat 4 ani la RC Cannes, este vicecampioană olimpică și dublă campioană europeană.

Zhu Ting (VakifBank) – la doar 23 de ani este considerată cea mai valoroasă jucătoare a lumii. În țara natală notorietatea sa este fabuloasă. În 2016, la Jocurile Olimpice din Brazilia a fost MVP-ul competiției și cea mai bună trăgătoare, iar China a cucerit aurul olimpic! Pentru voleibalista de 1,98 metri, Vakifbank a plătit un milion de euro, i-a oferit un salariu de 1,5 milioane, arătându-și clasa în 2017 când a fost MVP-ul Ligii Campionilor, câștigând trofeul cu VakifBank!

Kimberly Hill (Imoco Conegliano) – este vedeta naționalei SUA cu care a câștigat titlul mondial în 2014 (a fost declarată cea mai bună jucătoare din lume în acel an) și bronzul olimpic la Rio de Janeiro. Are 27 de ani, din 2013 în Europa, jucând în Polonia și Turcia, iar din vara trecută în Italia! Vor lipsi Paola Egonu (Novara) și Natalia Mammadova (Dinamo Kazan) – eliminate în play off 6! Topul celor mai bine plătite jucătoare din Europa: 1. Zhu Ting (Vakifbank) – 1,5 milioane de euro, 2-5. Tatiana Koșeleva (Galatasaray), Natalia Mammadova și Elița Vasilieva (ambele Dinamo Kazan), Tijana Boskovic (Eczacibași Istanbul) – câte un milion de euro!

Volei Alba Blaj intră in istoria Champions League la volei, fiind prima echipă din România care, în actualul format ajunge în semifinalele Ligii Campionilor. Cu un buget de 1,1 milioane de euro, echipa din “Mica Romă” este “cenușeasa” Final Four-ului de la București, comparația financiară developând diferențe uriașe: VakifBank Istanbul – 12 milioane de euro, Galatasaray Istanbul – 10 milioane de euro, Imoco Conegliano – 8 milioane de euro (Dinamo Kazan – 10 milioane de euro, Volero Zurich – 3 milioane de euro)!!!

*Turcia, cel mai puternic campionat al lumii!

Cu două reprezentante în Final Four-ul de la București, Turcia reprezintă cel mai puternic campionat al lumii la volei feminin. Patru forțe, fiecare cu buget de peste 8 milioane de euro, Vakifbank, Galatasaray, Fenerbahce și Eczacibași, toate din Istanbul, se bat pentru titlu. De pildă, Vakifbank are cel mai bun lot din lume și cel mai bun antrenor: italianul Giovani Guidetti, din 2008 la cârma echipei. Are un salariu de 500.000 de euro, a câștigat în trei rânduri Liga Campionilor și de două ori Campionatul Mondial al Cluburilor, pregătind în paralel echipa naționale precum Germania (două medalii de argint la Europene) și Olanda (un argint și un bronz european).