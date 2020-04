Festivalurile Neversea și Untold, incerte în anul pandemiei! Abonamentele și biletele rămân valabile pentru oricare din următoarele trei ediții!

Organizatorii festivalurilor UNTOLD şi NEVERSEA au anunţat că acestea nu sunt anulate dar că, indiferent ce se va întâmpla cu ediţiile din 2020, cei care au cumpărat bilete şi abonamente le pot transforma, gratuit, în abonamente sau bilete Anytime, valabile timp de 3 ediţii.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor UNTOLD şi NEVERSEA transmis luni, cei care au cumpărat bilete şi abonamente sunt asiguraţi că investiţiile lor nu se pierd.

“În această perioadă trăim vremuri excepționale. În astfel de momente ne gândim mai mult ca oricând la oamenii din jurul nostru. Să fim sănătoși, să fim în siguranță sunt de departe lucrurile care contează cel mai mult în acest moment. Și, bineînțeles, să nu ne pierdem speranța, să fim încrezători că vom fi bine. Iar această stare de bine ne va permite, mai devreme sau mai târziu, să ne revedem, mai dornici de distracție și cu mai mult dor de prieteni. În această perioadă, cu toții avem întrebări, cu toții căutăm răspunsuri. Singurele certitudini sunt faptul că, în acest moment, festivalurile UNTOLD și NEVERSEA nu sunt anulate și că reprezintă, în acest an, speranța și miracolul în care cred foarte mulți oameni. Totodată, o altă certitudine o reprezintă faptul că vremurile pe care le trăim sunt cu totul excepționale. Și, din păcate, nimeni nu are răspunsul la întrebarea “când se va termina?”. Ca organizație responsabilă, așa cum am fost și până acum, avem o datorie față de oameni în general. Avem datoria de a trata orice posibilă decizie legată de evoluția festivalurilor din acest an, cu maximă responsabilitate, punând sănătatea oamenilor pe primul loc. Vă asigurăm că orice decizii vom fi nevoiți să luăm în perioada următoare, suntem cu totul conștienți de momentele dificile prin care trece întreaga planetă și vom respecta cu totul deciziile și recomandările autorităților, cu privire la felul în care va trebui să tratăm situația celor două festivaluri, în acest an. Ca organizatori ai celor mai mari festivaluri din România, UNTOLD si NEVERSEA, ne dorim mai mult ca oricine să avem șansa să aducem bucuria festivalurilor și în acest an, în cele mai sigure conditii.

Avem o responsabilitate față de zecile de mii de oameni care au avut încredere în noi și în acest an și au achiziționat deja abonamente la festival. Pentru ei avem datoria de a face tot ce depinde de noi, atâta timp cât va exista cea mai mică speranță de a ne întâlni în condiții sigure și în acest an. Dar tot față de acești oameni frumoși, care cred în noi și care au cumpărat deja zeci de mii de abonamente, avem datoria de a îi asigura că indiferent de ce se va întâmpla cu edițiile UNTOLD și NEVERSEA în 2020, investiția pe care au făcut-o în bucuria de a fi prezenți la cele două festivaluri nu se pierde! Am încercat să înțelegem cât mai bine evoluția lucrurilor din perioada următoare, am ascultat întrebările și îngrijorările fanilor noștri și am încercat să venim cu cele mai bune soluții pentru ei.

Trăim vremuri dificile, indiferent de care parte suntem, însă, pentru organizația noastră, cea mai valoroasă parte din magia UNTOLD sunt fanii. Așa că, pentru ei și pentru toți cei care cred în noi, am căutat să aducem claritate și siguranță cu privire la abonamentele și biletele achiziționate pentru edițiile din acest an. Astfel, anunțăm că toți fanii UNTOLD și NEVERSEA, care sunt în prezent posesori de abonamente sau bilete pentru ediția 2020, au posibilitatea să își transforme, gratuit, abonamentele sau biletele din acest an în abonamente sau bilete ANYTIME, valabile timp de 3 ediții.

Toți cei care au achizitionat deja un abonament, de orice fel, chiar și bilet de o zi, pot opta pentru schimbarea acestuia în ANYTIME, care asigură accesul la una din următoarele 3 ediții de festival, indiferent de data la care va avea loc (inclusiv în acest an). Toate caracteristicile abonamentului inițial rămân aceleași, în continuare, iar termenul de schimbare în ANYTIME este valabil 10 zile, începând de astăzi, 27 aprilie 2020”, anunță organizatorii celor mai mari festivaluri din România.

Există două modalități de modificare: • automată, din platforma de check-in • manual, din site-urile www.untold.com și www.neversea.com.În plus, fiindcă știm că sunt oameni care au încredere în noi și continuă să cumpere abonamente la festivalurile noastre, tot începând de azi sunt disponibile la vânzare numai abonamente ANYTIME – General Access și VIP. Prețurile sunt următoarele: • UNTOLD ANYTIME PASS General Access – 174 euro + taxe • UNTOLD ANYTIME PASS VIP – 399 euro + taxe • NEVERSEA ANYTIME PASS General Access – 136 euro + taxe • NEVERSEA ANYTIME PASS VIP – 210 euro + taxe Fanii festivalului pot găsi mai multe informații pe www.untold.com și www.neversea.com.

Echipa UNTOLD și Neversea continuă să creadă în magie și îndeamnă pe fiecare să continue această luptă, uniți. Puteți contribui și voi la a face bine, alături de echipa celor două festivaluri, prin platforma UNITED, lansată de UNTOLD și Neversea, în urmă cu câteva săptămâni.

