Festivalurile, filmele și concertele, scutite de timbrul Crucii Roșii: Taxa se menține pentru evenimentele sportive
Regulile privind timbrul Crucii Roșii de 1% pentru bilete au fost modificate de către Guvern. Instituțiile culturale și organizatorii de evenimente de divertisment sunt scutiți de a mai plăti taxa, însă federațiile vor fi în continuare obligate să o achite. Măsura a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026.
Conform noii ordonanțe de urgență, instituțiile de cultură și de divertisment, festivalurile, spectacolele, concertele și filmele la cinematografe nu vor mai fi obligate să perceapă timbrul Crucii Roșii de 1% din prețul biletului. Anterior, legea impunea plata timbrului pentru toate evenimentele culturale și sportive, indiferent de tip, ceea ce includea și concerte, festivaluri sau întreceri sportive. Sursele guvernamentale au precizat că decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Culturii.
Taxa, menținută pentru evenimente sportive
Timbrul de 1% va continua să fie aplicat doar la biletele pentru evenimente sportive organizate de federații, cluburi sau fundații, la nivel local, național și internațional.
„Toate entitățile organizatoare ale unor programe sportive, federațiile și organizațiile sportive-asociații, cluburile sportive și fundațiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roșii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente sportive, întreceri sportive de orice fel la nivel local național și internațional, reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la prețul de vânzare.”
Această modificare a venit în contextul protestelor din partea industriei muzicale, unde peste 300 de artiști și profesioniști, printre care Tudor Chirilă, Irina Rimes și Loredana Groza, și-au exprimat nemulțumirea față de un proiect de ordonanță privind preluarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
Premierul Ilie Bolojan a cerut reluarea consultărilor cu Ministerul Culturii și Comisia Europeană, pentru a clarifica impactul asupra colectării și plății drepturilor artiștilor.
