Fenomenele meteo severe influențează zborurile din România. Măsurile de siguranță luate de piloți
Pe fondul episoadelor de vreme extremă care se manifestă în această perioadă atât în România, cât și în numeroase țări europene, Tarom a explicat care sunt principalele fenomene meteorologice ce pot influența desfășurarea zborurilor și măsurile aplicate pentru a asigura operarea acestora în condiții de maximă siguranță.
Traficul aerian poate fi influențat de fenomene meteo severe precum:
- Vântul de forfecare (wind shear): vântul caracterizat de schimbări bruște ale direcției și intensității, care poate genera variații în viteza aeronavelor, reducerea portanței și distribuirea inegală a forțelor pe suprafețele de comandă, situații gestionate prin proceduri standard și monitorizare continuă.
- Furtunile frontale: similare cu furtunile convective, cu o manifestarea pe suprafete și distanțe mult mai mari, pot impune ajustări ale rutelor sau aterizări pe aeroporturi de proximitate, atunci când aeronavele sunt obligate să ocolească zone ample.
- Ceața densă: frecventă iarna, poate reduce vizibilitatea până la valori care necesită proceduri speciale de aterizare pe pistă.
- Gheața și poleiul (givraj): pot afecta suprafețele de comandă și pot reduce portanța prin întreruperea curgerii aerului pe aripi/ fileurile de aer, îngreunând totodată aeronava, motiv pentru care sunt aplicate proceduri specifice de degivrare.
- Precipitațiile abundente: pot scădea vizibilitatea și solicită verificarea atentă a condițiilor de pistă pentru a evita fenomenul de acvaplanare la aterizarea aeronavelor și reducerea aderenței pe suprafața de rulare a avionului.
- Furtunile convective: specifice verii, generate de diferențe mari de temperatură dintre zi și noapte, pot conduce la scăderea bruscă, dar temorară, a vizibilității (nori groși) și pot produce descărcări electrice. Aeronavele moderne sunt proiectate pentru a rezista la astfel de descărcări, iar echipajele aplică proceduri dedicate.
„Măsurile de pregătire și testare continuă sunt parte firească din misiunea TAROM de a oferi siguranță pasagerilor și a zborurilor realizate, prioritatea absolută în aviația civilă”, declară Bogdan Costaș, director general al companiei.
„Fiecare pilot al companiei participă în fiecare an, de două ori, la traininguri suplimentare pe simulator, dedicate scenariilor de vizibilitate redusă, wind shear și givraj, care reproduc integral fenomenele meteo și procedurile asociate pentru eliminarea riscurilor”, declară Cătălin Prunariu, Director de Zbor TAROM, potrivit Adevărul.
