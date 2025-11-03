Fenomen spectaculos pe cer. Află când va fi vizibilă „Superluna Castorului”, cea mai mare superlună din 2025
„Superluna Castorului” 2025: Când va fi vizibilă cea mai mare superlună din acest an
Cerul României va oferi un spectacol rar în noaptea de 5 noiembrie 2025, când va putea fi observată „Superluna Castorului”, cea mai mare superlună din acest an. Fenomenul marchează și a doua dintre cele trei superluni consecutive din 2025, conform publicației Sky News.
Cea mai mare superlună din 2025
„Luna Castorului” este denumirea tradițională dată primei luni pline din noiembrie. Anul acesta, ea se va afla foarte aproape de perigeu – punctul cel mai apropiat al orbitei sale față de Pământ – ceea ce o va face să pară mai mare și mai luminoasă decât în mod obișnuit.
Potrivit profesoarei Sara Russell, cercetătoare la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, aceasta va fi „cea mai mare superlună a anului 2025”, situându-se între „Luna Recoltei” din octombrie și „Luna Rece” a lunii decembrie.
Superlunele apar deoarece orbita Lunii nu este perfect circulară, ci ușor ovală. Când Luna se află la perigeu și coincide cu faza de lună plină, se produce o superlună, un moment spectaculos pentru observatorii de pe Pământ.
De ce se numește „Luna Castorului”
Originea denumirii provine din tradițiile nativilor americani, care foloseau această perioadă pentru a monta capcane de castori, înainte ca râurile să înghețe. Alte surse susțin că numele face trimitere la activitatea intensă a castorilor care, în noiembrie, își construiesc barajele pentru iarnă.
Când și cum poți vedea „Superluna Castorului”
Din punct de vedere astronomic, Luna va atinge faza de plină la ora 15:19, ora României, pe 5 noiembrie. Deși momentul exact are loc în timpul zilei, superluna va fi vizibilă cel mai bine după apusul soarelui, când va răsări deasupra orizontului estic.
Fenomenul va putea fi observat cu ușurință cu ochiul liber, fără echipamente speciale. Totuși, cei care vor să admire detaliile reliefului lunar pot folosi un binoclu.
„Cel mai bun moment pentru observare este imediat după apus, privind spre est”, recomandă dr. Noelia Noel, lector universitar în astrofizică la Universitatea Surrey.
Cei pasionați de fotografie pot surprinde imaginea superlunei și cu telefonul mobil, folosind modul nocturn, fără blitz și, ideal, sprijinind dispozitivul pe un trepied pentru claritate.
