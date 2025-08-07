Rămâi conectat

Femeie în vârstă de 27 de ani, din Valea Lungă, bătută de concubin. Mama victimei, apel disperat la 112

Publicat

acum o oră

în

Femeie în vârstă de 27 de ani, din Valea Lungă, bătută de concubin. Mama victimei a sunat disperată la 112

Cazul șocant s-a petrecut ieri, în localitatea Valea Lungă din județul Alba. În jurul orei 22:40, o femeie în vârstă de 42 de ani a sunat la 112 ca să anunțe că fiica ei este agresată de către concubin.

În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie de 27 de ani, ar fi fost agresată fizic de către concubinul său, un bărbat de 38 de ani, tot din Valea Lungă. Incidentul ar fi avut loc pe fondul unor discuții în contradictoriu, în interiorul locuinței comune.

După evaluarea situației, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent pentru victimă. Ca urmare, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

