Femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, bătută de soț pe stradă: Bărbatul i-a luat și telefonul și l-a distrus. A fost reținut de polițiști

O femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, a fost bătută de soț pe o stradă din municipiu. Bărbatul i-a luat și telefonul mobil și l-a distrus. A fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, furt și distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în data de 5 decembrie 2025, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în vârstă de 42 de ani, ar fi deposedat-o de telefonul mobil și i l-ar fi distrus.

Cercetările sunt continuate.

