Rămâi conectat

Curier Județean

Femeie de 32 de ani, bătută de concubin pe o stradă din Câmpeni. Bărbatul s-a ales cu ordin de protecție și a fost reținut de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

în

De

Femeie de 32 de ani, bătută de concubin pe o stradă din Câmpeni. Bărbatul s-a ales cu ordin de protecție și a fost reținut de polițiști

O femeie de 32 de ani a fost bătută de concubin pe o stradă din Câmpeni. Bărbatul s-a ales cu ordin de protecție și a fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 decembrie 2025, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, ieri, 8 decembrie 2025, în jurul orei 11.00, bărbatul, în timp ce se afla pe o stradă din orașul Câmpeni, pe fondul geloziei și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 32 de ani.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 33 de ani.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania pentru furt

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

9 decembrie 2025

De

Tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania pentru furt Un tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, a fost prins de polițiști. Era căutat în Germania pentru furt. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 decembrie […]

Citește mai mult

Curier Județean

Programul piețelor publice din Alba Iulia în decembrie 2025: Ce modificări de program sunt în perioada Crăciunului

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

9 decembrie 2025

De

Programul piețelor publice din Alba Iulia în decembrie 2025: Ce modificări de program sunt în perioada Crăciunului Primăria Municipiului Alba Iulia a anunțat programul piețelor publice pentru luna decembrie 2025, în preajma Sărbătorilor de Crăciun. Potrivit anunțului oficial, piețele administrate de municipalitate vor funcționa după următorul calendar: Citește și: SONDAJ | Târgul de Crăciun de […]

Citește mai mult

Curier Județean

9 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

9 decembrie 2025

De

9 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate Meteorologii ANM au emis marți dimineața o atenționare meteo cod galben de ceață valabil în mai multe localități din Alba, până la ora 9.00. Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor ajunge la români înainte de Crăciun. Anunțul făcut de ANPIS

Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor ajunge la români înainte de Crăciun. Anunțul făcut de ANPIS Beneficiile sociale urmează să fie...
Actualitateacum 2 ore

Reguli noi pentru șoferii români din 2026: Modificări la rovinietă și taxarea vehiculelor grele

Reguli noi pentru șoferii români din 2026: Modificări la rovinietă și taxarea vehiculelor grele Anul următor vor intra în vigoare...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 16 ore

FOTO | Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva casa vecinilor, dar și un cățel și un iepuraș

Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva...
Ştirea zileiacum 16 ore

VIDEO | Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, recepția finală, suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție: Constructorul lucrează în zona fostelor alunecări de teren de la Alba Iulia Nord

Pe autostrada A10 Sebeș–Turda, recepția finală este suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție. Constructorul lucrează în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 minute

Femeie de 32 de ani, bătută de concubin pe o stradă din Câmpeni. Bărbatul s-a ales cu ordin de protecție și a fost reținut de polițiști

Femeie de 32 de ani, bătută de concubin pe o stradă din Câmpeni. Bărbatul s-a ales cu ordin de protecție...
Curier Județeanacum 19 minute

Tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania pentru furt

Tânăr de 22 de ani, din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat în Consiliul Local

Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat...
Politică Administrațieacum 2 zile

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei

Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914

7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea