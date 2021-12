Fața „hâdă” a românismului de Ziua Națională: O jurnalistă, prădată de hoți, la Alba Iulia, de 1 Decembrie

VIDEO| Ultramaratonistul Levente Polgar, un maghiar mai patriot decât mulți dintre români: A alergat de 1 Decembrie, de la Aiud la Alba Iulia, în semn de prețuire și respect față de Eroii Patriei

Ultramaratonistul Levente Polgar Ioan, un aiudean de origine maghiară, a alergat, miercuri, 1 decembrie, de la Aiud la Alba Iulia, îmbrăcat în tricoul Invictus, în semn de prețuire și respect față de Eroii Patriei. Deja a devenit o tradiție ca de Ziua Națională, sportivul aiudean să alerge cei aproximativ 30 de kilometri dintre Aiud şi Alba Iulia.

„La mulți ani România ! Astăzi de dimineață INVICTUS România și ai săi eroi au pornit din Aiud înspre Alba Iulia, unde am ajuns cu brio în două ore și jumătate. Un timp extraordinar de bun față de alți ani. Am ajuns la monumentul lui Mihai Viteazul unde am depus o floare și am păstrat un moment de reculegere, în semn de apreciere al efortului depus, al tuturor eroilor, pentru România. Astăzi prețuim tot efortul care cumulează seva țării și a tot ce există în România. Multumesc lor și tuturor românilor care fac cinste României. La mulți ani România!” , a declarat pentru ZiarulUnirea.ro ultramaratonistul Polgar Levente.

Levente Polgar Ioan este unul dintre cei mai buni alergători din județul Alba în ciuda handicapului pe care îl are. El și-a pierdut mâna dreaptă la șase ani în urma unui accident feroviar. Sportivul a fost primul concurent cu un handicap fizic din istoria celei mai dure competiţii din lume, 6633 Arctic Ultra.