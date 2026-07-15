Curier Județean

Traficul rutier este blocat pe DJ 704, la Cugir: Zona Râul Mare, plină de aluviunile aduse de ploaie

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

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Traficul rutier este blocat pe DJ 704, la Cugir: Zona Râul Mare, plină de aluviunile aduse de ploaie

Codul portocaliu de furtuni din Alba a făcut ravagii în unele zone din județ. Traficul rutier este blocat miercuri după-masa la Cugir, pe DJ 704, din cauza aluviunilor aduse de ploaie.

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Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe DJ 704, pe raza orașului Cugir, din cauza aluviunilor aduse de ploaie.

Mai multe localități din Alba s-au aflat sub avertizare cod portocaliu de furtuni până la ora 18.50. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Ca urmare a efectelor hidro-meteo produse pe raza localității Cugir, zona Râul Mare s-au produs aluviuni pe DJ 704.

Pentru îndepărtarea efectelor negative produse, intervine Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cugir.

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