Traficul rutier este blocat pe DJ 704, la Cugir: Zona Râul Mare, plină de aluviunile aduse de ploaie

Codul portocaliu de furtuni din Alba a făcut ravagii în unele zone din județ. Traficul rutier este blocat miercuri după-masa la Cugir, pe DJ 704, din cauza aluviunilor aduse de ploaie.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe DJ 704, pe raza orașului Cugir, din cauza aluviunilor aduse de ploaie.

Mai multe localități din Alba s-au aflat sub avertizare cod portocaliu de furtuni până la ora 18.50. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Ca urmare a efectelor hidro-meteo produse pe raza localității Cugir, zona Râul Mare s-au produs aluviuni pe DJ 704.

Pentru îndepărtarea efectelor negative produse, intervine Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Cugir.

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