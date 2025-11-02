Familiile și persoanele cu venituri mici vor putea beneficia de ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Ministrul Muncii a anunțat perioada și de când încep plățile
Familiile și persoanele cu venituri mici vor putea beneficia de ajutor pentru încălzire în sezonul rece
În sezonul rece persoanele și familiile cu venituri mici vor putea beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței și de un supliment pentru energie. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole.
Citește și: „Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte". ANAF pregătește o amplă operațiune de verificare: Persoanele vizate
Cererile se depun la primăria localității de domiciliu, iar plățile vor începe din luna decembrie.
„Familiile şi persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului”, a precizat Florin Manole.
Conform datelor furnizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), de aceste ajutoare pot beneficia familiile și persoanele singure care au un venit mediu net lunar de cel mult 1.386 lei pe persoană, în cazul familiilor, sau de până la 2.053 lei, în cazul persoanelor singure.
Sprijinul financiar este acordat pe baza dispoziției emise de primar și se adresează celor care nu dețin bunuri ori proprietăți importante.
„Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depunela primăria primăria localităţii pe raza careia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primăriei sau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/al municipiului Bucureşti”, a precizat ANPIS, într-un comunicat de presă.
Plățile pentru aceste beneficii vor fi efectuate de ANPIS prin intermediul agențiilor teritoriale, începând din luna decembrie 2025. În sezonul rece precedent, instituția a realizat aproximativ 2 milioane de plăți, însumând o valoare totală de 1,03 miliarde de lei.
Cele mai multe ajutoare au fost pentru:
- încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri – peste 1,5 milioane de beneficiari (911 milioane lei);
- gaze naturale – peste 160.000 de ajutoare (35 milioane lei);
- energie electrică – peste 270.000 de ajutoare (76 milioane lei);
- energie termică – aproximativ 38.000 de ajutoare (10 milioane lei).
În total, în ultimii patru ani, numărul ajutoarelor acordate a depășit 6,7 milioane, iar valoarea totală a plăților a fost de aproximativ 3,67 miliarde lei.
