Facturile la curent cresc din nou din decembrie 2025: Ce contribuții și taxe suplimentare vor suporta românii

Facturile la curent cresc din nou din decembrie 2025: Ce contribuții și taxe suplimentare vor suporta consumatorii

Românii vor plăti facturi mai mari la curent începând cu luna decembrie 2025, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, o taxă inclusă în prețul fiecărui kilowatt consumat. Noua valoare a taxei, care va fi vizibilă pe facturile din noiembrie, va crește cu 62%, de la 0,0084 lei/kWh plus TVA la 0,0136 lei/kWh plus TVA.

Pentru un consum mediu lunar de 100 kWh, această majorare înseamnă aproximativ 0,63 lei în plus pe lună. Deși suma pare mică, ea se adaugă altor componente ale facturii, deja influențate de diverse tarife și contribuții.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență nu este o taxă nouă. Ea a fost introdusă în 2010 pentru a sprijini producătorii de energie care utilizează tehnologia de cogenerare, care permite producerea simultană de energie electrică și căldură. Banii colectați sunt folosiți pentru acordarea de bonusuri producătorilor care furnizează agent termic în sistemele centralizate, compensând diferența dintre costurile mari de producție și veniturile din vânzarea energiei.

Valoarea bonusurilor este revizuită de ANRE de două ori pe an, în funcție de prețul combustibililor, al certificatelor CO2 și de costurile energiei electrice pe piața angro. Majoritatea producătorilor folosesc gaze naturale pentru a genera energie, iar prețul acestora pentru încălzirea populației este reglementat la 120 lei/MWh până la 30 martie 2026. În schimb, costurile pentru energia electrică sunt legate de prețul bursier olandez TTF, mai volatil.

Schema de sprijin pentru cogenerare are caracter de ajutor de stat și este aprobată până în 2033, cu condiția ca niciun producător să nu beneficieze de bonusuri mai mult de 21 de ani consecutiv. Deși impactul direct asupra facturilor este modest, majorarea contribuției se adaugă altor creșteri anunțate și poate afecta bugetele familiilor, mai ales într-un context economic marcat de inflație și scumpiri succesive ale energiei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI