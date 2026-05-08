DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 18.05-24.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 11.05-17.05.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 18.05-24.05.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. SONA – Strada CEF SONA, ALECUS MOBILROM 18/05/2026 09:00 – 18/05/2026 15:00
2. SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 18/05/2026 09:00 – 18/05/2026 15:00
3. SONA, ALECUS, Strada PRINCIPALA 18/05/2026 09:00 – 18/05/2026 15:00
4. HOPARTA, Strada F-CA DE LAPTE VAMA SEACA 18/05/2026 09:00 – 18/05/2026 15:00
5. HOPARTA, VAMA SEACA, Strada PRINCIPALA 18/05/2026 09:00 – 18/05/2026 15:00
6. HOPARTA, TURDAS, Strada PRINCIPALA 18/05/2026 09:00 – 18/05/2026 15:00
7. HOPARTA, SPALNACA, Strada PRINCIPALA 18/05/2026 09:00 – 18/05/2026 15:00
8. IGHIU, Strada PRINCIPALA Partial 19/05/2026 08:00 – 19/05/2026 16:00
9. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA balastiera 19/05/2026 09:00 – 19/05/2026 17:00
10. VALEA LUNGA, GLOGOVET, Strada PRINCIPALA TOTAL 19/05/2026 09:00 – 19/05/2026 17:00
11. BLAJ, MANARADE, Strada PRINCIPALA partial 19/05/2026 09:00 – 19/05/2026 17:00
12. BLAJ – Str. SALCIILOR TOTAL, Str. PRIVIGHETORII TOTAL, Str. LUNCII TOTAL, Str. LIVEZII TOTAL, Str. ALEXANDRU BORZA TOTAL, Str. AL.GOLESCU partial, Str. REPUBLICII PROFI 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 16:00
13. SASCIORI, PLESI, STR TOTAL 21/05/2026 08:00 – 21/05/2026 15:00

Suplimentar pentru intervalul 11.05-17.05.2026

1 INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 13/05/2026 08:00 – 13/05/2026 15:00
2 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 13/05/2026 08:00 – 13/05/2026 15:00
3 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 13/05/2026 08:00 – 13/05/2026 15:00
4 INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 13/05/2026 08:00 – 13/05/2026 15:00
5 INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 13/05/2026 08:00 – 13/05/2026 15:00
6 INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA partial 13/05/2026 08:00 – 13/05/2026 15:00
7 INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 15/05/2026 08:00 – 15/05/2026 15:00
8 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 15/05/2026 08:00 – 15/05/2026 15:00
9 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 15/05/2026 08:00 – 15/05/2026 15:00
10 INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 15/05/2026 08:00 – 15/05/2026 15:00
11 INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 15/05/2026 08:00 – 15/05/2026 15:00
12 INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA partial 15/05/2026 08:00 – 15/05/2026 15:00
13 RIMETEA – Strada PRINCIPALA-ZONA CABANE, RIMETEA HAN , MANASTIRE RIMETEA 15/05/2026 09:00 – 15/05/2026 16:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

