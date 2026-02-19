Facturi la energie 2026 | Ministrul Energiei: „Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual după 1 aprilie 2026”
Ministrul Energiei: „Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual după 1 aprilie 2026”
Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual, deoarece va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preţ reglementat la producători şi pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare, a declarat, miercuri, 18 februarie 2026, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Citește și: Facturi energie 2026 | Cât vor plăti românii la gaz de la 1 aprilie 2026. Documentul publicat de Ministerul Energiei
„Vorbim despre un mecanism transparent, clar, prin care avem un preţ reglementat la producători, urmând ca pe tot lanţul de transport, distribuţie, furnizare, să avem, de asemenea, tarife clare şi reglementate. În această formulă, preţurile finale la consumatorul casnic nu vor depăşi maximul actual. Asta este foarte clar pentru toată lumea, pentru că ne interesează, ca şi Guvern, să nu mai avem din nou aceeaşi experienţă care a cauzat panică în rândul oamenilor (…) în momentul în care s-a eliminat plafonarea la energie electrică”, a spus Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic, potrivit Agerpres.
Oficialul a subliniat că de această dată este vorba despre un mecanism „care nu se numeşte plafonare la preţul final”, ci de unul prin care pe tot lanţul de producţie, transport, distribuţie, furnizare, există tarife reglementate. „În această formă păstrăm preţul gazelor şi chiar îl ducem în jos în etapa următoare”, a subliniat Bogdan Ivan.
Ministerul Energiei a publicat, marţi, 17 februarie 2026, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, şi trecerea treptată la o piaţă liberalizată de gaze naturale pentru aceştia, ale cărei prevederi ar urma să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2026.
Conform proiectului, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale clienţilor casnici, precum şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a patru componente, respectiv componenta de achiziţie (stabilită printr-o nouă formulă inclusă în ordonanţă), componenta de furnizare (15 lei/MWh), componenta reprezentată de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi componenta reprezentată de TVA şi accize.
Astfel, pentru clienţii menţionaţi, cu excepţia celor preluaţi în regim de ultimă instanţă, preţul final facturat de către fiecare furnizor de gaze naturale este valoarea minimă dintre preţul contractual şi preţul final calculat de furnizori pe baza celor patru componente.
Conform Notei de fundamentare a proiectului, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh (faţă de 120 lei/MWh în prezent), cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producător, reamintește Agerpres.
