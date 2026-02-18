Actualitate

Facturi energie 2026 | Cât vor plăti românii la gaz de la 1 aprilie 2026. Documentul publicat de Ministerul Energiei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Facturi energie 2026 | Cât vor plăti românii la gaz de la 1 aprilie 2026. Documentul publicat de Ministerul Energiei

Ministerul Energiei a făcut public, marți seară, 17 februarie 2026, proiectul unei Ordonanțe de urgență care reglementează măsurile aplicabile pe piața gazelor naturale în intervalul 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. 

Inițiativa are ca obiectiv protejarea consumatorilor casnici și asigurarea unei tranziții graduale către liberalizarea completă a pieței.

Datele publicate pe comparatorul ANRE arată că ofertele furnizorilor de gaze naturale pentru livrările de după 1 aprilie 2026 sunt cu până la 20% mai mari decât plafonul de preț actual, potrivit Libertatea.

Cei mai mari furnizori, care dețin peste 90% din piața casnică, propun prețuri mai mari cu cel puțin 8% față de plafonul actual, ceea ce poate afecta semnificativ consumatorii.

Pentru a evita o creștere bruscă a prețurilor și agravarea sărăciei energetice, guvernul a decis eliminarea graduală a măsurilor temporare de sprijin aplicate din noiembrie 2021 până în martie 2026.

„Pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptată a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale”, se precizează în document.

Conform proiectului, pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale pentru consumatorii casnici va include mai multe componente, printre care costurile de achiziție, furnizare, tarifele reglementate de ANRE, precum și TVA și accizele

Producătorii de gaze naturale vor avea obligația de a livra cantitățile necesare consumului casnic la un preț plafonat de 110 lei/MWh.

Totodată, eliminarea mecanismului de plafonare a prețurilor este așteptată să aducă un impact bugetar pozitiv pentru România, aflată în procedură de deficit excesiv. Aceasta va contribui la consolidarea fiscal-bugetară și la reducerea presiunilor asupra bugetului de stat, conform documentului publicat.

O rază de speranță vine din faptul că, în 2027, România va începe exploatarea resurselor din perimetrul Neptun Deep, ceea ce ar putea duce la o aproape dublare a producției interne de gaze și la o creștere semnificativă a lichidității pieței angro de gaze naturale.

„De menționat este și faptul că în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, România va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep”, a transmis Ministerul Energiei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Rafale de vânt de până la 90 km/h

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

18 februarie 2026

De

COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Rafale de vânt de până la 90 km/h Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până miercuri, 18 februarie 2026, la ora 23.00, atenționarea Cod Galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă care vizează zona de munte din sudul județului Alba și alte județe din […]

Citește mai mult

Actualitate

Ilie Bolojan, despre amânările CCR pe pensiile speciale: ,,Eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

18 februarie 2026

De

Ilie Bolojan, despre amânările CCR pe pensiile speciale: ,,Eu sper ca în al 12-lea ceas să ia o decizie” Premierul Ilie Bolojan a afirmat marți, 17 februarie, că amânările repetate ale Curții Constituționale în dosarul pensiilor speciale au consecințe directe asupra intereselor României, într-o intervenție la TVR.  Potrivit acestuia, tergiversarea deciziei riscă să blocheze accesul […]

Citește mai mult

Actualitate

Venitul minim de incluziune 2026 | Cine îl poate primi și documentele necesare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

18 februarie 2026

De

Venitul minim de incluziune 2026 | Cine îl poate primi și documentele necesare Venitul minim de incluziune (VMI) rămâne și în 2026 un instrument important de sprijin pentru persoanele și familiile cu resurse financiare limitate. Venitul minim de incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate, menit să asigure […]

Citește mai mult