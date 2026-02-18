Facturi energie 2026 | Cât vor plăti românii la gaz de la 1 aprilie 2026. Documentul publicat de Ministerul Energiei

Ministerul Energiei a făcut public, marți seară, 17 februarie 2026, proiectul unei Ordonanțe de urgență care reglementează măsurile aplicabile pe piața gazelor naturale în intervalul 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Inițiativa are ca obiectiv protejarea consumatorilor casnici și asigurarea unei tranziții graduale către liberalizarea completă a pieței.

Datele publicate pe comparatorul ANRE arată că ofertele furnizorilor de gaze naturale pentru livrările de după 1 aprilie 2026 sunt cu până la 20% mai mari decât plafonul de preț actual, potrivit Libertatea.

Cei mai mari furnizori, care dețin peste 90% din piața casnică, propun prețuri mai mari cu cel puțin 8% față de plafonul actual, ceea ce poate afecta semnificativ consumatorii.

Pentru a evita o creștere bruscă a prețurilor și agravarea sărăciei energetice, guvernul a decis eliminarea graduală a măsurilor temporare de sprijin aplicate din noiembrie 2021 până în martie 2026.

„Pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptată a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale”, se precizează în document.

Conform proiectului, pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale pentru consumatorii casnici va include mai multe componente, printre care costurile de achiziție, furnizare, tarifele reglementate de ANRE, precum și TVA și accizele

Producătorii de gaze naturale vor avea obligația de a livra cantitățile necesare consumului casnic la un preț plafonat de 110 lei/MWh.

Totodată, eliminarea mecanismului de plafonare a prețurilor este așteptată să aducă un impact bugetar pozitiv pentru România, aflată în procedură de deficit excesiv. Aceasta va contribui la consolidarea fiscal-bugetară și la reducerea presiunilor asupra bugetului de stat, conform documentului publicat.

O rază de speranță vine din faptul că, în 2027, România va începe exploatarea resurselor din perimetrul Neptun Deep, ceea ce ar putea duce la o aproape dublare a producției interne de gaze și la o creștere semnificativă a lichidității pieței angro de gaze naturale.

„De menționat este și faptul că în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, România va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep”, a transmis Ministerul Energiei.



