Exporturile și importurile din Alba, în declin față de 2024. Cum arată cifrele în 2025

Exporturile și importurile din Alba, în declin față de 2024. Cum arată cifrele în acest an

În luna iunie 2025, județul Alba a înregistrat exporturi de 286.993, în creștere cu 0,4% faţă de exporturile realizate în luna anterioară şi în scadere cu 7,5% faţă de cele realizate în luna mai din anul 2024. În ceea ce privește importurile, au fost de 233.733 mii euro, în scadere cu 9,9% faţă de cele realizate în luna anterioară şi faţă de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024.

Exporturi în Alba

Cele mai multe exporturi au fost făcute în mijloace si materiale de transport (59,2%), maşini, aparate şi echipamente electrice (9,9%), produse din lemn, exclusiv mobilier (8,9%).

S-au înregistrat scaderi la toate secțiunile cu pondere de peste 3%, astfel: maşini, aparate şi echipamente electrice (-13,6%), mijloace și materiale de transport (-12,6%), produse din lemn, exclusiv mobilier (-9,5%), comparativ cu perioada similară din 2024.

Importuri în Alba

În ceea ce privește importul, județul Alba a adus mijloace si materiale de transport (43,5%), maşini, aparate şi echipamente electrice (22,5%), metale comune şi articole din acestea (6,1%).

Creşteri ale importurilor faţă de perioada corespunzătoare din anul anterior se inregistreaza la secțiunile: produse chimice (+10,3%), hârtie și articole din hartie (+9,2%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (+4,3%) si masini, aparate şi echipamente electrice (+4,1%), iar scaderi la: mijloace și materiale de transport (-14,2%), metale comune şi articole din acestea (-10%), animale vii, produse de origine animala (-4,6%), hârtie și articole din hartie (-1,3%).

Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în perioada 1.01-30.06.2025, situează judeţul Alba pe locul 8 la exporturi şi locul 11 la importuri.

