Exporturile scad, importurile se prăbușesc în Alba: Județul înregistrează cifre îngrijorătoare. Ce spun statisticile

Exporturile scad, importurile se prăbușesc în județul Alba: Înregistrează cifre îngrijorătoare. Ce spun statisticile

Comerțul internațional al județului Alba a înregistrat o pierdere severă în luna august 2025, marcând scăderi de două cifre atât la exporturi, cât și la importuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit Direcției Regionale de Statistică, exporturile au totalizat 222,8 milioane de euro, în scădere cu aproape 16% față de august 2024, în timp ce importurile s-au prăbușit cu aproximativ 27%. Această tendință descendentă se reflectă și în bilanțul primelor opt luni ale anului, unde volumul total al schimburilor comerciale este cu aproximativ 10% mai mic față de anul anterior.

Totuși, județul Alba își păstrează statutul de exportator net, având un excedent comercial de peste 238 de milioane de euro în 2025.

Comerțul internațional al județului Alba în luna august 2025

În luna august 2025, la nivelul județului Alba s-au realizat exporturi în valoare de 222878 mii euro, reprezentând 3,3% din totalul exporturilor la nivel naţional (6770984 mii euro), în scadere cu 21,4% faţă de exporturile realizate în luna anterioară şi cu 15,9% faţă de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024.Valoarea importurilor efectuate în luna august 2025 a fost de 198934 mii euro, reprezentând 2,1% din totalul importurilor la nivel naţional (9383890 mii euro), în scadere cu 25,8% faţă de cele realizate în luna anterioară şi cu 26,9% faţă de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024.

In perioada 1.01-31.08.2025, comparativ cu perioada similara din anul anterior, valoarea exporturilor a scazut cu 260248 mii euro (-10,5%), iar valoarea importurilor a scazut cu 208545 mii euro (-9,5%). Valoarea exporturilor realizate in judetul Alba , in aceasta perioada (2223507 mii euro), reprezinta 3,5% din totalul exporturilor la nivel naţional ( 63277021 mii euro), iar valoarea importurilor efectuate (1985367 mii euro), reprezinta 2,3% din totalul importurilor la nivel naţional (85285617 mii euro).

Analizând structura exporturilor în perioada 1.01-31.08.2025 pe principalele grupe de mărfuri, se remarcă o pondere mai mare a următoarelor grupe: mijloace si materiale de transport (58,4%), maşini, aparate şi echipamente electrice (10,2%), produse din lemn, exclusiv mobilier (8,7%), produse minerale (2,9%). Comparativ cu perioada similara din 2024, s-au înregistrat scaderi la toate sectiunile cu pondere de peste 3%, astfel: maşini, aparate şi echipamente electrice (-15,6%), produse din lemn, exclusiv mobilier (-12,4%). mijloace si materiale de transport (-7,5%).Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în total sunt deţinute de următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat: mijloace si materiale de transport (42,6%), maşini, aparate şi echipamente electrice (23,8%), metale comune şi articole din acestea (5,9%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (5,4%), animale vii, produse de origine animala (3,7%), produse chimice (3,2%). Creşteri ale importurilor faţă de perioada corespunzatoare din anul anterior se inregistreaza la sectiunile: produse chimice (+10,9%), masini, aparate şi echipamente electrice (+6,5%), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (+5,5%), iar scaderi la: mijloace si materiale de transport (-20%), metale comune şi articole din acestea (-13,8%), animale vii, produse de origine animala (-2,5%).

În perioada 1.01-31.08.2025, soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 238140 mii euro, soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada similara din anul 2024 fiind tot pozitiv, dar mai mare (289843 mii euro). Cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: mijloace si materiale de transport (+452692 mii euro), produse din lemn, exclusiv mobilier (+142686 mii euro), produse minerale (+52586 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment (+39703 mii euro), marfuri si produse diverse (+26080 mii euro), încălțăminte, palarii, umbrele și articole similare (+25978 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni: masini, aparate și echipamente electrice (-246204 mii euro), metale comune şi articole din metal (-101152 mii euro), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (-51678 mii euro), produse chimice (-48614 mii euro),.

Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în perioada 1.01-31.08.2025, situează judeţul Alba pe locul 8 la exporturi şi locul 11 la importuri.

Principalii parteneri de relatii internationale ai judetului, dupa ponderea in valoarea totala a exporturilor si importurilor, au fost:

-la export : Germania (56,3%), Franta (8,3%), Italia (7,6 %);

-la import : Germania (59,9%), Ungaria (8,9%), Italia (5,4%).

Comerțul exterior al Regiunii Centru în luna august 2025 / Comerțul internațional cu bunuri al Regiunii Centru

Judeţul Braşov a avut o pondere de 34,3% în totalul exporturilor realizate în august 2025 la nivelul Regiunii Centru, fiind urmat de județul Alba cu 21,9%, județul Sibiu cu 20,7%, județul Mureș cu 20,3%, județul Harghita cu 4,7% și județul Covasna cu 3,6%.

Importurile CIF (preţuri la frontiera ţării exportatoare)

Importurile realizate în luna august 2025, la nivelul Regiunii Centru au fost în valoare de 956,9 mil. euro, reprezentând 10,2% din totalul importurilor la nivel naţional (9383,8 mil. euro), în scădere cu 17% faţă de luna anterioară și cu 5,5% faţă de luna corespunzătoare a anului anterior.

În cadrul regiunii, importurile de mărfuri au fost realizate în ordine descrescătoare în judeţele: Braşov (32,5%), Alba (20,8%), Sibiu (19,7%), Mureș (19,2%), Harghita (4,4%) și Covasna (3,4%).

Balanţa comercială (soldul FOB/CIF) a Regiunii Centru a înregistrat, în luna august 2025, o valoare negativă, de -49,3 mil. euro, cu valoari pozitive în județele: Sibiu (+26,8 mil. euro), Alba (+23,9 mil. euro) și Brașov (+11,3 mil. euro); și valori negative în județele Mureș (-88,4 mil. euro), Harghita (-19,8 mil. euro) și Covasna (-3,1 mil. euro).

În perioada 1.01-31.08.2025 s-au realizat exporturi în valoare de 8987,3 mil. euro, faţă de anul trecut exportul fiind mai mic cu 3,6% (-334,1 mil euro). În cadrul judeţelor componente ale regiunii, judeţul Braşov a avut o pondere de 33,5% în totalul exporturilor, fiind urmat de Alba cu 24,7%, Sibiu cu 21,9%, Mureş cu 14,4%, Covasna cu 2,9% si Harghita 2,5%.

Importurile realizate în perioada 1.01-31.08.2025 au fost în valoare de 8828,5 mil. euro, faţă de anul trecut importul fiind mai mic cu 5,3% (-491,6 mil euro). În totalul importurilor realizate, judeţul Braşov a înregistrat cea mai ridicată valoare, de 2762,5 mil. euro (31,3%), iar cea mai scăzută valoare, de 278,2 mil. euro, s-a înregistrat în judeţul Covasna (3,2%).

În Regiunea Centru, balanţa comercială (soldul FOB/CIF) a înregistrat, în perioada 1.01-31.08.2025, un excedent în valoare de 158,8 mil. euro, având valori pozitive în judeţele: Sibiu (+324,7 mil euro), Braşov (+251 mil euro), Alba (+238,1 mil euro); și negative în Mureş (-460,9 mil euro), Harghita (-180,6 mil euro) și Covasna (-13,4 mil euro).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI