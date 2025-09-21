Exporturile scad, importurile scad și ele: Alba înregistrează cifre mai mici în comerțul internațional. Ce spun statisticile

Exporturile scad, importurile scad și ele: Alba înregistrează cifre mai mici în comerțul internațional. Ce spun cifrele

În luna mai 2025, județul Alba a înregistrat exporturi de 285.778 mii euro, în scădere cu 5% față de luna aprilie și cu aproape 5% față de mai 2024. Importurile au fost de 259.621 mii euro, tot în scădere față de luna precedentă și anul trecut. În ciuda scăderilor, balanța comerțului exterior a rămas pozitivă, cu 145.661 mii euro, mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, când excedentul era de 225.998 mii euro.

Ce s-a exportat în Alba

Cele mai multe exporturi vin din transport și materiale pentru transport (60%), urmate de mașini și echipamente electrice (9,7%) și produse din lemn, fără mobilier (9,1%).

Comparativ cu anul trecut, toate aceste sectoare au scăzut: echipamentele electrice cu 16%, transportul cu 12%, iar produsele din lemn cu 10%.

Principalii parteneri de export au fost Germania (57%), Franța (8%) și Italia (7,7%). Cele mai mari excedente s-au înregistrat tot la transport (+292.972 mii euro) și produse din lemn (+98.953 mii euro), în timp ce echipamentele electrice au adus pierderi de 141.667 mii euro.

Importurile și creșterile surpriză

La import, Alba a adus în principal mijloace și materiale de transport (44%), mașini și echipamente electrice (21,8%) și metale comune (6,1%).

Față de anul trecut, s-au văzut creșteri la produse chimice (+19%), hârtie și articole din hârtie (+9%) și instrumente optice și fotografice (+3%). În schimb, transportul (-13%), metalele (-10%) și animalele vii (-7%) au scăzut. Germania a fost principalul furnizor (60,6%), urmată de Ungaria și Italia.

În clasamentul județelor, Alba este pe locul 8 la exporturi și pe locul 11 la importuri. Datele arată că județul rămâne dependent de Germania și de transport și echipamente electrice, dar scăderile recente ridică semne de întrebare pentru perioada următoare.

