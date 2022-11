Exportul energiei electrice s-a majorat cu 1.106 GWh, în anul 2021, iar importul a crescut cu 513 GWh. Datele INS...

Ministrul Energiei: „2022 a fost anul investiţiilor! Am gestionat criza energetică prin măsuri de protecţie a cetăţenilor şi economiei”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat prin intermediul paginii de socializare faptul că anul 2022 a fost unul plin de provocări, în care Guvernul a gestionat criza energetică și a susținut, în același timp, investițiile.

‘2022 a fost anul investiţiilor! Deşi a fost un an plin de provocări alături de prim-ministrul Nicolae Ciucă, de colegii de la Guvern şi echipa de la minister am gestionat criza energetică prin măsuri de protecţie a cetăţenilor şi economiei, dar în acelaşi timp am susţinut şi investiţiile’, a spus el.

Rezultatele acestor investiţii masive vor deveni vizibile în următorii 2 – 3 ani, iar astfel ne vom asigura independenţa şi securitatea energetică.

Virgil Popescu a arătat că, prin Ministerul Energiei au intrat cei mai mulţi bani europeni atraşi până în prezent în acest domeniu – peste un miliard de euro, la care se adaugă cele mai multe ajutoare de stat pentru companii strategice precum CEO, Transelectrica – peste 2 miliarde de euro.

‘Totodată, am aşezat în linie dreaptă proiectul dezvoltării Centralei Nucleare de la Cernavodă alături de parteneri strategici care să ofere siguranţă şi securitate României. Am stabilit în mod definitiv şi irevocabil parteneriate cu SUA şi state membru NATO pentru dezvoltarea Reactoarelor 3 şi 4. Am obţinut sprijin financiar de peste 3 miliarde dolari pentru Reactoarele 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă de la Statele Unite ale Americii.

Şi am făcut ca România să devină prima ţară din Europa în care va fi amplasat un reactor nuclear modular de mici dimensiuni – SMR, în parteneriat cu americanii de la NuScale – încă un parteneriat strategic cu SUA în domeniul nuclear, fiind obţinută finanţarea pentru un studiu pentru stabilirea amplasamentului şi fiind stabilit şi amplasamentul acestuia, la Doiceşti în judeţul Dâmboviţa’, a susţinut Popescu.

Potrivit sursei citate, nu a existat un an de când în România este organizat domeniul energetic cu un minister propriu în care să se fi reuşit mai multe pentru eliminarea dependenţei României faţă de gazul rusesc, fie prin exploatări directe (BSOG în perimetrele de mică adâncime Ana şi Doina), controlul românesc asupra perimetrului Neptun Deep, fie prin cadrul legislativ favorabil investiţiilor, fie prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz.

‘Am finalizat tranzacţia Romgaz – ExxonMobil pentru a avea control românesc asupra perimetrului Neptun Deep. Decizia Finală de Investiţie (FID) este aşteptată să fie luată în curând. Totodată, am creat cadrul pentru un terminal de lichefiere a gazelor naturale şi un terminal de regazeificare precum şi alte instalaţii şi facilităţi necesare în scopul transportului de gaze din zona caspică în România, prin Memorandumul între compania azeră SOCAR şi Romgaz. Vom continua să ne concentrăm pe implementarea proiectelor de investiţii cu fonduri naţionale, prin PNRR, prin Fondul pentru Modernizare şi alte surse’, a completat Popescu.