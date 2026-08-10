Curier Județean

15 august 2026 | Centenarul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Sântimbru: Program

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Centenarul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Sântimbru: Program

Sâmbătă, 15 august 2026, comunitatea din Sântimbru este invitată să sărbătorească 100 de ani de la ridicarea bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, într-un eveniment dedicat credinței, memoriei și unității comunității.

Un veac de rugăciune, de tradiție și de viață comunitară va fi celebrat la Sântimbru printr-o manifestare aniversară care își propune să aducă împreună generațiile de ieri și de astăzi.

Potrivit programului anunțat de organizatori, evenimentul va începe la ora 8:30.

Programul festiv va debuta cu oficierea Sfintei Liturghii Arhierești, urmată de slujba de parastas, moment de rugăciune și pomenire pentru cei care au trecut la cele veșnice și care au făcut parte din istoria comunității.

Un moment simbolic al zilei va fi sfințirea plăcii comemorative, menită să păstreze vie memoria acestui veac de istorie bisericească și comunitară.

După momentele liturgice, participanții vor lua parte la ceremonia aniversară dedicată centenarului, urmată de un program artistic.

Organizatorii transmit că, la final, toată lumea este invitată la agapă, unde participanții vor putea să se bucure împreună de bucatele pregătite de locuitorii satului.

foto reprezentativă (arhivă)

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