Curier Județean

10 august 2026 | Avarie la rețeaua de apă în Alba: Posibile depășiri ale parametrului turbiditate în mai multe localități

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Avarie la rețeaua de apă în Alba: Posibile depășiri ale parametrului turbiditate în mai multe localități

SC Apa CTTA SA Alba a anunțat în dimineața zilei de luni, 10 august 2026, posibile depășiri ale parametrului turbiditate în localitățile Coșlariu Nou, Mihalț, Obreja, Cistei, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos.

Asta ca urmare a unei avarii pe conducta PEHD dn 300-bypass, între conductele de aducțiune fir vechi și fir nou Galda – Blaj.

„În acest caz, rugăm consumatorii să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm sa fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului la numărul de telefon al Dispeceratului Central al SC Apa CTTA SA Alba, 0258 834 501.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Salariile din Alba cresc pe hârtie, dar județul pierde angajați: Doar industria și construcțiile trec de media națională ca venituri salariale

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

10 august 2026

De

Salariile din Alba cresc pe hârtie, dar județul pierde angajați: Doar industria și construcțiile trec de media națională ca venituri salariale Alba pierde salariați, iar creșterea salariilor nu ține pasul cu nivelul național. Câștigul mediu net a ajuns la 5.041 de lei în luna mai 2026, suficient pentru locul 12 în clasamentul național, dar cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Accident cu pagube materiale în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona ILF

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 august 2026

De

Accident cu pagube materiale în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona ILF Un accident rutier a avut loc luni dimineața, în jurul orei 9.30, în Alba Iulia, zona Artipam. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, fiind vorba de o coliziune față-spate. Cauza accidentului ar fi nepăstrarea distanței regulamentare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Județul Alba, exporturi în scădere în aprilie 2026: Pe ce loc este la acest capitol în Regiunea Centru

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 august 2026

De

Județul Alba, exporturi în scădere în aprilie 2026: Pe ce loc este la acest capitol în Regiunea Centru Județul Alba a realizat, în luna aprilie 2026, exporturi în valoare de 273,7 milioane de euro și importuri de 270,7 milioane de euro, potrivit datelor privind comerțul internațional cu bunuri în Regiunea Centru. Rezultatul menține județul pe […]

Citește mai mult