10 august 2026 | Avarie la rețeaua de apă în Alba: Posibile depășiri ale parametrului turbiditate în mai multe localități

Avarie la rețeaua de apă în Alba: Posibile depășiri ale parametrului turbiditate în mai multe localități

SC Apa CTTA SA Alba a anunțat în dimineața zilei de luni, 10 august 2026, posibile depășiri ale parametrului turbiditate în localitățile Coșlariu Nou, Mihalț, Obreja, Cistei, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos.

Asta ca urmare a unei avarii pe conducta PEHD dn 300-bypass, între conductele de aducțiune fir vechi și fir nou Galda – Blaj.

„În acest caz, rugăm consumatorii să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm sa fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului la numărul de telefon al Dispeceratului Central al SC Apa CTTA SA Alba, 0258 834 501.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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