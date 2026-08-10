Bacalaureat 2026: Încep probele scrise din sesiunea a doua. Calendar complet și informații pentru candidați

Absolvenții de liceu care susțin Bacalaureatul în sesiunea a doua intră, de luni, 10 august 2026, în etapa probelor scrise. După evaluarea competențelor desfășurată în perioada 3–7 august 2026, candidații mai au de trecut prin patru probe scrise, programate până pe 13 august 2026. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale, după contestații, sunt așteptate pe 24 august 2026.

Potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, sesiunea iulie–august 2026 se desfășoară în perioada 3–24 august 2026, după ce înscrierile candidaților au avut loc între 14 și 21 iulie 2026.

Luni începe examenul scris: Limba și literatura română

Prima probă scrisă din sesiunea a doua este programată luni, 10 august 2026, când candidații vor susține examenul la Limba și literatura română – proba E.a).

A doua zi, 11 august, este rezervată probei obligatorii a profilului – E.c). În funcție de profil, aceasta poate fi Matematica sau Istoria.

Seria probelor scrise continuă miercuri, 12 august 2026, cu proba la alegere a profilului și specializării – E.d). Candidații susțin examenul la disciplina aleasă în funcție de profilul și specializarea absolvite.

Ultima probă scrisă este programată joi, 13 august 2026, și este reprezentată de Limba și literatura maternă – E.b), pentru candidații cărora le este aplicabilă această probă.

Calendarul probelor scrise:

*10 august 2026 Limba și literatura română – E.a)

*11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – E.c)

*12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – E.d)

*13 august 2026 Limba și literatura maternă – E.b)

Când se afișează rezultatele

După încheierea probelor scrise, candidații vor trebui să aștepte câteva zile pentru primele rezultate.

18 august 2026 este data stabilită pentru afișarea rezultatelor la probele scrise, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații.

Perioada de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor continuă în 19 și 20 august.

Soluționarea contestațiilor este programată pentru 20–21 august, iar rezultatele finale ale sesiunii a doua vor fi afișate luni, 24 august 2026.

Calendarul de după probele scrise:

*18 august 2026: rezultate inițiale, până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, 14:00–18:00;

*19–20 august 2026: vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

*20–21 august 2026: soluționarea contestațiilor;

*24 august 2026: afișarea rezultatelor finale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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