Examinări decontate prin CAS la Spitalul din Alba Iulia: Teste pentru depistarea cancerului și individualizarea terapiei pacienților

acum o oră

Examinări decontate prin CAS pentru depistarea cancerului și individualizarea terapiei, la Spitalul din Alba Iulia

La Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia continuă efectuarea analizelor specifice pentru depistarea diferitelor tipuri de cancer, dar și pentru individualizarea terapiei, pentru pacienții diagnosticați.

Astfel, în Serviciul de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia se pot efectua, cu bilet de trimitere din ambulatoriul spitalului, pentru examinări paraclinice, următoarele analize:

Examenul Babeș-Papanicolau. Este un test de screening ginecologic foarte important, folosit pentru depistarea timpurie a unor afecțiuni ale colului uterin. Testul Babeș-Papanicolau este unul dintre cele mai eficiente instrumente de prevenție a cancerului de col uterin.

Examenul histopatologic. Acesta oferă informații precise despre natura și evoluția unei leziuni sau a unui țesut prelevat prin biopsie ori intervenție chirurgicală. Examenul confirmă dacă o leziune este benignă sau malignă, fiind necesar pentru confirmarea diagnosticului și pentru ghidarea tratamentului în multe boli, în special în oncologie.

Examinarea (IHC) imunohistochimice (în prezent SJU Alba Iulia are următorii anticorpi: ER, PR, Ki67, Her2, CK7, CK20, cromogranina, sinaptofizina, p16, p63, AMACR).

Investigația nu doar pune diagnosticul mai precis, dar și ajută la alegerea tratamentului personalizat și la estimarea evoluției bolii. Această testare, alături de testările genetice specifice, vin în sprijinul pacientului oncologic în vederea individualizării terapiei.

Aceste analize sunt decontate prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba, fiind gratuite pentru pacienții asigurați și pentru pensionari.

În primă etapă, este necesar ca pacientul să apeleze la medicul de familie care va decide dacă este necesar, sau nu, bilet de trimitere în ambulatoriu. În ambulatoriu, medicul specialist va decide dacă este necesară efectuarea investigațiilor mai sus menționate.

