Sport

Eugen Hălălae, simbolul campioanei Viitorul Sântimbru, retragere emoționantă! Căpitanul, timp de 17 ani, lovitura de începere la barajul Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Eugen Hălălae, simbolul campioanei Viitorul Sântimbru, retragere emoționantă! Căpitanul, timp de 17 ani, lovitura de începere la barajul Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș!

Eugen Hălălae, căpitan timp de 17 ani al campioanei Albei, se va retrage din activitatea competițională cu prilejul partidei de baraj în Liga 3, Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș, partidă la care va da lovitura de începere

Citește și: Viitorul Sântimbru, retur în barajul de promovare în Liga 3, sâmbătă, la Galtiu! „Cel mai important moment din istoria clubului”, spune antrenorul Adrian Bicheși

Sunt oameni care nu pot fi înlocuiți. Oameni care devin parte din identitatea unui club. Înaintea celui mai important meci din istoria Viitorului Sântimbru, vom trăi și un moment încărcat de emoție. După 17 ani în care a purtat cu mândrie banderola de căpitan, Halalae Eugen își încheie activitatea competițională
A fost un lider adevărat, un exemplu de devotament, caracter și respect pentru acest tricou. A fost alături de club la bine și la greu și a scris o parte importantă din istoria Viitorului SântimbruÎn semn de respect și recunoștință, Eugen va da simbolic lovitura de start a meciului de baraj pentru promovarea în Liga 3. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru acest club! Vei rămâne mereu unul dintre simbolurile Viitorului Sântimbru”, transmite clubul Viitorul Sântimbru
Informații, foto: Viitorul Sântimbru

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

27 iunie 2026

De

Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști Portarul Rareș Similie și mijlocașul Raul Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir, în ediția 2026/2027! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști Citește și: FOTO: Rezultat excelent pentru „leuți”! LPS Sebeș Under 11, locul 3 la puternicul turneu […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia are certificare pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027 | Se așteaptă decizia TAS, după 15 iulie

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

26 iunie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia are certificare pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027 | Se așteaptă decizia TAS, după 15 iulie Gruparea din Cetatea Marii Uniri a primit de la FRF certificarea pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027, chiar dacă nu a promovat pe teren în eșalonul superior. Este un lucru firesc, conform regulamentelor […]

Citește mai mult

Sport

Cu cine vor juca echipele fotbaliștilor din Alba în prima etapă a Superligii 2026-2027

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

26 iunie 2026

De

Cu cine vor juca echipele fotbaliștilor din Alba în prima etapă a Superligii 2026-2027 La hotelul Marriott din București a avut loc în după amiaza zilei de vineri, 26 iunie 2026, tragerea la sorți a programului Superligii de fotbal, ediția 2026-2027.  Tragerea la sorți a fost efectuată de fostul jucător Ciprian Deac, actualmente vicepreședinte al […]

Citește mai mult