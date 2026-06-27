Eugen Hălălae, simbolul campioanei Viitorul Sântimbru, retragere emoționantă! Căpitanul, timp de 17 ani, lovitura de începere la barajul Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș!
Eugen Hălălae, simbolul campioanei Viitorul Sântimbru, retragere emoționantă! Căpitanul, timp de 17 ani, lovitura de începere la barajul Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș!
Eugen Hălălae, căpitan timp de 17 ani al campioanei Albei, se va retrage din activitatea competițională cu prilejul partidei de baraj în Liga 3, Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș, partidă la care va da lovitura de începere
Citește și: Viitorul Sântimbru, retur în barajul de promovare în Liga 3, sâmbătă, la Galtiu! „Cel mai important moment din istoria clubului”, spune antrenorul Adrian Bicheși
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști
Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști Portarul Rareș Similie și mijlocașul Raul Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir, în ediția 2026/2027! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști Citește și: FOTO: Rezultat excelent pentru „leuți”! LPS Sebeș Under 11, locul 3 la puternicul turneu […]
CSM Unirea Alba Iulia are certificare pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027 | Se așteaptă decizia TAS, după 15 iulie
CSM Unirea Alba Iulia are certificare pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027 | Se așteaptă decizia TAS, după 15 iulie Gruparea din Cetatea Marii Uniri a primit de la FRF certificarea pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027, chiar dacă nu a promovat pe teren în eșalonul superior. Este un lucru firesc, conform regulamentelor […]
Cu cine vor juca echipele fotbaliștilor din Alba în prima etapă a Superligii 2026-2027
Cu cine vor juca echipele fotbaliștilor din Alba în prima etapă a Superligii 2026-2027 La hotelul Marriott din București a avut loc în după amiaza zilei de vineri, 26 iunie 2026, tragerea la sorți a programului Superligii de fotbal, ediția 2026-2027. Tragerea la sorți a fost efectuată de fostul jucător Ciprian Deac, actualmente vicepreședinte al […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite
Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite Pentru mulți români, anii petrecuți la facultate ridică o întrebare importantă:...
Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu...
Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare
Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare Locuitorii...
Curier Județean
28 iunie 2026 | Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Alba și alte județe
Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și...
27-28 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...