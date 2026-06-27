Eugen Hălălae, simbolul campioanei Viitorul Sântimbru, retragere emoționantă! Căpitanul, timp de 17 ani, lovitura de începere la barajul Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș!

Eugen Hălălae, căpitan timp de 17 ani al campioanei Albei, se va retrage din activitatea competițională cu prilejul partidei de baraj în Liga 3, Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș, partidă la care va da lovitura de începere

„Sunt oameni care nu pot fi înlocuiți. Oameni care devin parte din identitatea unui club. Înaintea celui mai important meci din istoria Viitorului Sântimbru, vom trăi și un moment încărcat de emoție. După 17 ani în care a purtat cu mândrie banderola de căpitan, Halalae Eugen își încheie activitatea competițională .

A fost un lider adevărat, un exemplu de devotament, caracter și respect pentru acest tricou. A fost alături de club la bine și la greu și a scris o parte importantă din istoria Viitorului Sântimbru . În semn de respect și recunoștință, Eugen va da simbolic lovitura de start a meciului de baraj pentru promovarea în Liga 3. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru acest club! Vei rămâne mereu unul dintre simbolurile Viitorului Sântimbru”, transmite clubul Viitorul Sântimbru

Informații, foto: Viitorul Sântimbru

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