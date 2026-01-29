Este oficial! Festivalul de aeromodelism de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026: „Punem fain frumos mâna pe modele și le bibilim”

Este oficial! Festivalul de aeromodelism de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026

Tradiționalul festival de aeromodelism „Fun To Fly” de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026, anunțul oficial privind organizarea evenimentului și în acest an fiind făcut marți, 27 ianuarie, de către organizatori.

Ediția 2026 a festivalului „Fun To Fly” se va desfășura în perioada 28-31 mai.

„Luuuume lume!

Zăpadă încă este dar știm exact unde o sa fie pista, locul de cort și panta pentru planoare. Nu știm exact ruta ciobanului dar asta nu face obiectul.

Da, exact. este vorba de RR 2026!

Punem fain frumos mâna pe modele și le bibilim. Mai punem mana pe comenzi și ascundem facturile. Timp avem, entuziasm gasim!

Facem frumos întâlnire, zbor, grătare, atelier pentru juniori și lucram asiduu să facem și o miuță/concurs, dar la asta o să revenim cu detalii.

Drept care, prezenți, ne pregătim de acțiune!

P.S.: perioada 28 – 31 mai 2026 este de trecut în calendar. Spor la folie, traforaj și comenzi + facturi!”, a transmis staff-ul organizatoric al evenimentului.

foto: arhivă

