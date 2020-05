Escrocheria „Acoperișul” face ravagii în Transilvania: Zeci de persoane păgubite cu sume foarte mari

În localitatea timișeana Muranin, un incident petrecut sâmbătă dimineață, a fost la un pas să degenereze într-o încăierare între români și țigani.

Mai cu seama că, la un moment dat, au fost pornite două drujbe cu care țiganii, angajați să schimbe acoperișul unei case, intenționau să-și distrugă lucrarea, că presiune asupra proprietarului care nu a acceptat să plătească un preț dublu față de cel din înțelegerea inițială.

“Am dat un anunț că dorim să schimbăm acoperișul casei și căutăm meseriași. S-a prezentat la poartă un individ echipat că în reclamele de la Hornbach, cu cască de protecție și diplomat. A acceptat toate condițiile noastre de preț și termen de livrare a lucrării, ne-a lăsat în curte o scară și câteva scule, și a plecat. Cu un avans plătit de noi, de 3.000 de lei.

A două zi și-a adus echipa de muncitori, toți țigani, care au început să dea jos vechiul acoperiș și să ridice altul nou. La un moment dat, acest Gabor, șeful operațiunii, a venit și ne-a spus că lucrarea e aproape gata. I-am atras atenția că lucarea e la jumătate, că mai are de pus țiglă pe acoperiș și alte lucrări de interior.

Atunci mi-a spus că, de fapt, îi datorăm o suma dublă față de cât ne-am înțeles. Adică, 70.000 de lei. Mi-am dat seama că e o escrocherie și i-am spus să oprească tot, să-mi dea factură pe banii plătiți până atunci și gata. Au ocupat curtea, n-au ieșit, până nu le-am mai plătit 9.000 de lei. După cum am citit, acum, în presă, cred că am scăpat ieftin”, ne-a declarat Nagy Imre, proprietarul casei.

Pentru a obține banii, țiganii nu au ezitat să pornească drujbele și să amenințe că taie acoperișul, tot ce construiseră până la acel moment, cel mai înfocat actor în acest final de scenariu infracțional fiind meseriasul Rupi, din Ocna Mureș.

De cealaltă parte, Ștefan Gabor, șeful echipei de meseriași cu care a pus baza țepei “acoperișul”, a încercat să ne explice că propietarul nu a înțeles prețul lucrării.

“Domnu’, eu am zis 35 de mii și încă pe atâta! Nu e nicio țeapă! Doar lemnul m-a costat 11.000 de lei. Nu putem lucra pe gratis! Am vorbit cu avocata, stăm aici până ne da banii. Am o avocata care învârte România pe degete, domnu’! Pot să sune la poliție, nu contează!

În România de azi, cu 50.000 de euro, la justiție intri pe o ușa și ieși pe cealaltă. Să nu să pună cu noi! Să ne mai dea 2.000 de euro și plecăm.

Nu vrea nici așa, am lăsat din preț, am zis să ne dea 52.000 de lei și terminăm lucrarea. Sigur că avem contract, dar noi nu punem prețul, pentru că lucrăm la metru liniar. Doar casă nu se mărește de la o zi la altă.

Am propus să scrie pe procesul verbal de predare a lucrării că nu mai are nicio pretenție de la noi, și nici asta nu vrea. Să ne dea în judecată, domnu’, că poate o să fie obligat să ne mai dea bani. O să vedeți…”, ne-a explicat și “meseriasul” Ștefan Gabor.

În cele din urmă, proprietarii au acceptat să mai achite 9.000 de lei, pentru a ieși, cumva, din scandalul cu gruparea de țigani, care nu mai voiau să plece din curte. Au primit și două facturi, pentru 9.500 de lei, în condițiile în care suma totală achitată escrocilor a fost de 28.000 de lei.

Deși soția proprietarului a sunat la poliție pentru a cere intervenția autorităților, singurul ajutor venit din partea oamenilor legii a fost recomandarea fermă de a nu semna niciun act pe care l-ar întocmi constructorii și să facă o plângere scrisă…

Ulterior, la o scurtă căutare pe internet, proprietarii casei din Murani au realizat că au scăpat destul de ieftin din această poveste, în condițiile în care, alți păgubiți din țară se plâng că au fost nevoiți să plătească 23.000 de euro pentru o lucrare contractată, inițial, la 4.000 de euro.

