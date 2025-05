Energia regenerabilă majorează prețul la energie în absența investițiilor în stocare: Avertismentul specialiștilor

Prezent la Forumul Energiei, ediția 2025, președintele Centrului Român al Energiei, Corneliu Bodea, a atras atenția asupra unei erori fatale pentru sistemul energetic.

Fără stocarea aferentă și fără investiții în rețelele de distribuție și transport, producția de energie regenerabilă conduce la deficit de energie, importuri și prețuri mari la energie.

„Deși s-a investit mult, trebuie să vă spun că am făcut, din nou, o greșeală majoră. Aceasta constă în faptul că am alocat extrem de multă atenție, am investit foarte mulți bani în soluții regenerabile, în principal, fără să ținem cont de modul în care vom reuși să gestionăm această producție. Este motivul pentru care noi ne pregăteam să intrăm în perioada Sărbătorilor Pascale și ne întrebam cum va rezista sistemul energeic românesc la un consum de 3.000 MWh, când noi avem peste 3.000 MW instalați în producție fotovoltaică nedispecerizabilă.

Aceasta este expresia unei erori, a unei greșeli importante, pentru că trebuia să ne gândim la stocare, trebuia să ne gândim la infrastructura de transport și distribuție a energie, trebuia să înțelegem că investițiile în acest sector sunt esențiale pentru a ține piața în condiții rezonabile. În orice zi a săptămânii avem prețuri între 20 de lei și 800 de lei pe MWh, ceea ce arată o volatilitate din care, desigur, unii câștigă, dar nu este bună pentru gestiunea sectorului energetic”, a declarat Corneliu Bodea.

În sistemul energetic european, pentru că suntem interconectați, România nu stă foarte bine și asta se vede prin prețurile pe care le avem, a mai spus Corneliu Bodea. Acesta a precizat dacă investițiile anunțate în producția de regenerabile se vor finaliza, atunci vom continua să avem o piață volatilă, să avem prețuri mari, să nu putem gestiona supraproducția și va trebui să importăm în continuare.

În data de 28 aprilie 2025, România a importat energie și la un consum de 4.200 MWh. Când consumul a ajuns în jur de 5.000 MWh, importurile au sărit de 1.000 MWh, semn că producția se prăbușise, efectiv. Termocentralele pe cărbune au mai fost lăsate să producă în jur de 500 MWh, gazele au produs sub 300 MWh, iar eolianul a avut o medie de 300 MWh intrați în sistem, cu intermitențele inerente. În ce privește fotovoltaicul, acesta a produs în medie 1.200 MWh, însă doar pentru circa 7 ore.

