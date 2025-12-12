Energia electrică a fost mai scumpă cu 62,36% față de anul trecut. Datele Institutului de Statistică
Prețul energiei electrice s-a scumpit cel mai mul în noiembrie, mai exact, 62,36% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 2,52% faţă de luna precedentă.
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 2,52% faţă de luna precedentă, urmată de energia termică, cu o creştere anualizată de 18,8%, şi de transportul pe calea ferată, cu 18,59% în ritm anual, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri, potrivit Agerpres.
În categoria mărfurilor alimentare, au fost consemnate creşteri de preţ importante la cafea, de 20,5%, şi la fructe proaspete, cu un plus de 15,13% în noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024. Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la cartofi, cu 9,69%, şi la fasole boabe şi alte leguminoase, cu 2,38%. De la lună la lună, în noiembrie cel mai mult s-au scumpit cafeaua, cu 1,2%, şi carnea de bovine, cu 0,9%. Ieftiniri s-au consemnat la citrice şi alte fructe meridionale, de 2,03%, dar şi la cartofi, de 1,29%.
În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică şi energia termică, cărţile, ziarele şi revistele, cu 10,24%. Nu au fost înregistrate scăderi de preţ în ritm anual. Faţă de luna anterioară, cel mai mult s-au scumpit gazele, cu 2,81%, şi tricotajele, cu 1,58%. Ieftiniri s-au înregistrat la energie termică, de 4,05%, dar şi la energia electrică, de 2,56%.
La servicii, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an, alte servicii cu caracter industrial, cu 17,02% şi reparaţii auto, electronice şi lucrări foto, cu 16,32%. Preţuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 3,54%.
Indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional
- Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%.
- Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%.
- Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%.
- Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 – noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 – noiembrie 2024) a fost 6,9%
