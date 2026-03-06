Emil Gânj, căutat în județul Covasna după ce un cetățean l-ar fi văzut pe malul râului Olt. Polițiști și jandarmi sunt în teren

Mai multe echipe formate din polițiști și jandarmi fac căutări în zona Comunei Bixad din județul Covasna, pe malul râului Olt, după ce un localnic a semnalat prin numărul de urgență 112 că l-ar fi văzut pe Emil Gânj.

Poliția din Covasna a transmis oficial că „la această oră, la nivelul județului Covasna se desfășoară activități de căutare după ce, la data de 04.03.2026, un cetățean a semnalat că ar fi observat o persoană necunoscută de sex masculin care se deplasa pe malul râului Olt, în zona localității Bixad”, potrivit HotNews.

„Din primele date existente la acest moment reisese că individul ar fi intrat în zona împădurită, fără să fie identificat până la acest moment. La fața locului au fost mobilizate echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi, precum și personal din cadrul altor structuri ale ministerului afacerilor interne, dar și membri ai societății civile”, conform poliției.

Polițiștii din Covasna spun că până acum nu au găsit informații „relevante” care să „conducă la stabilirea identității persoanei”, mai notează sursa citată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI