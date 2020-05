Elis Pavaje, producătorul de pavele din județul Alba, a continuat să fie pe plus faţă de perioada similară din 2019, în ciuda pandemiei de Covid-19

Elis Pavaje, producătorul de pavele din județul Alba, deţinut de familia Goţa, a continuat să fie pe plus în primele luni ale anului 2020 faţă de aceeaşi perioadă din 2019, în ciuda pandemiei de Covid-19, şi nu a oprit activitatea.

Elis Pavaje are în total patru fabrici de pavele (la care se adaugă una de piatră), în Petreşti (judeţul Alba), Stoeneşti (judeţul Prahova), Secuienii Noi (judeţul Neamţ) şi Vinţu de Jos (judeţul Alba).

„Avantajul începutului de an a fost faptul că am avut condiţii meteo favorabile. Practic, nu am avut iarnă, iar lucrările au putut să se desfăşoare normal.

Vânzările au fost foarte bune în primele luni ale anului. Chiar şi în condiţiile restricţiilor date de corona­virus, în construcţii nu au fost decât puţine blocaje.

În prezent, suntem încă pe plus faţă de perioada similară din 2019, deci suntem mulţumiţi de rezu­ltatele“, spune Emil Goţa, directorul general al companiei şi unul dintre acţionari.

Sursa: zf.ro