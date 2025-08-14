Elis Pavaje, drumul spre succes al unui business de familie, pavat cu răbdare și ambiție: Una din cele mai solide afaceri românești a luat naștere la sat, pe un utilaj construit artizanal

În anul 1991, într-un sat din județul Alba, pe un utilaj care a fost construit artizanal, se turnau 6 metri pătrați de pavele pe zi. Era începutul unei idei, punctul de plecare care, cu multă muncă și o doză mare de curaj, avea să devină una dintre cele mai solide afaceri românești.

Azi, Elis Pavaje nu doar că pavează drumuri, ci construiește, la propriu, fundația unei Românii moderne – cu grijă pentru detalii, cu respect față de client și cu loialitate față de comunitate. O poveste despre familie, despre ce înseamnă să crești împreună cu țara ta și să rămâi mereu conectat cu locul din care ai plecat.

De la o bucată de pavea adusă din Germania, la milioane de metri pătrați produși anual

Povestea Elis Pavaje începe în 1991, într-o Românie care abia învăța ce să-și ia avânt în democrație. „O simplă vizită în Germania și o bucată de pavea adusă acasă au reprezentat începutul unei povești de business autentic local. În acel context, avantajul major a fost acela că era loc pentru construcție – la propriu și la figurat.

Țara se reconstruia, iar nevoia de infrastructură era uriașă. Acest lucru a creat o fereastră de oportunitate pentru antreprenorii curajoși care au fost dispuși să înceapă de la zero.”, povestește Emil Goța. Cu un utilaj artizanal construit chiar de tatăl fondatorilor, în primele luni se produceau doar 6 metri pătrați de pavele pe zi.

Astăzi, compania înseamnă peste 880 de angajați, 5 fabrici în România, 3 milioane de metri pătrați de pavele și 2,5 milioane de metri liniari de borduri produse anual, scrie modernromania.ro. În plus, Elis oferă servicii de construcție și montaj pentru drumuri și poduri, în regie proprie sau ca antreprenor general. Cifrele sunt impresionante, dar și mai remarcabilă este consecvența cu care familia fondatoare a reușit să construiască o afacere solidă, într-un domeniu atât de competitiv.

Într-o piață în care mulți jucători mari sunt multinaționale, Elis Pavaje a rămas nu doar relevant, ci lider – prin investiții constante, prin apropierea față de client și pentru faptul că a știut mereu pentru cine lucrează: pentru români.

„Secretul constă în consecvență, adaptabilitate și o înțelegere profundă a pieței locale”, explică Emil Goța. Într-o piață extrem de competitivă, avantajul unei companii autohtone vine tocmai din apropierea de client, din capacitatea de reacție rapidă și din relațiile construite în timp. Elis Pavaje colaborează cu peste 200 de parteneri la nivel național, având o echipă de vânzări care rămâne conectată permanent la nevoile pieței. Iar în centrul tuturor deciziilor stă întotdeauna omul – fie că vorbim de client sau de angajat.

„Comunicăm deschis, ascultăm, ne ajustăm procesele în funcție de feedback și investim constant în resursa umană. Tocmai aceste valori – apropierea, grija pentru calitate și relațiile construite pe termen lung – ne-au permis nu doar să rezistăm, ci să fim lideri.” – Emil Goța, cofondator Elis Pavaje

Într-o epocă în care multe companii mari își mută centrul de greutate spre capitale sau metropole, Elis Pavaje rămâne o companie atipică – fidelă locului din care a început: județul Alba.

„Pentru noi, județul Alba nu este doar un punct pe hartă, ci inima business-ului.” Aici s-au pus bazele primei fabrici, aici s-au format primele echipe și tot aici au fost dezvoltate proiectele de implicare socială și de sprijin al infrastructurii locale.

La conducerea companiei se află, astăzi, frații fondatori – un exemplu de continuitate într-o afacere de familie care a trecut testul timpului. „Faptul că suntem frați ne-a ajutat enorm, pentru că avem un set comun de valori și încredere unul în celălalt”, spun ei.

Claritatea în roluri și o comunicare deschisă au fost elementele care au menținut echilibrul profesional, chiar și în momente tensionate.

„Recomandăm antreprenorilor români să pornească la drum cu membrii familiei doar dacă există transparență, respect și o viziune comună. Afacerile de familie pot deveni afaceri solide dacă sunt construite pe încredere și dorința de a crește împreună.” – Emil Goța, cofondator Elis Pavaje

Poate nu ne gândim la pavele atunci când vorbim despre progres sau estetică urbană. Și totuși, munca echipei Elis se vede – la propriu – în sute de orașe, sate, piețe, trotuare sau curți private din întreaga țară.

„Nu pretindem că schimbăm lumea, dar credem că fiecare proiect bine făcut contează”, spune Emil Goța, cofondator Elis Pavaje

În ultimii ani, interesul românilor pentru calitatea spațiului public a crescut vizibil – iar Elis Pavaje a fost acolo, venind cu soluții durabile și frumoase, în ton cu arhitectura locală și nevoile reale ale comunităților.

Privind spre viitor, Elis Pavaje crede în potențialul României de a deveni un actor industrial important în regiune. Condiția? Infrastructură, stabilitate legislativă, sprijin pentru digitalizare și o reformă profundă în educația tehnică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI