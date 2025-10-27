Elis Pavaje din Alba, contract de 45,6 milioane lei cu CJ Sibiu pentru modernizarea drumului județean DJ 106 G
Constructorul Elis Pavaje, deţinut de familia Goţa din județul Alba, a câştigat un contract de 45,6 mil. lei cu Consiliul Județean Sibiu pentru modenizarea drumului judeţean DJ 106 G, de la Miercurea Sibiului până în localitatea Gusu.
Compania Elis Pavaje, deţinută de familia Goţa din localitatea Petreşti, judeţul Alba, a câştigat un contract de 45,6 mil. lei (peste 9 milioane euro), fără TVA, cu Consiliul Judeţean Sibiu.
Citește și: Elis Pavaje, drumul spre succes al unui business de familie, pavat cu răbdare și ambiție: Una din cele mai solide afaceri românești a luat naștere la sat, pe un utilaj construit artizanal
Proiectul prevede modernizarea drumului judeţean DJ 106 G, de la km 12 plus 511 până la km 31 plus 604, pe traseul intersecţie DN1 – Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos (DC72) – Ludoş Gusu – intersecţie DJ 107B, inclusiv mutarea utilităţilor.
Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preţ, luând în calcul atât oferta financiară, cât şi experienţa tehnică, dotările propuse şi garanţia lucrărilor, potrivit unui comunicat de presă transmis de Consiliul Judeţean Sibiu.
Conform contractului de finanțare execuția trebuie finalizată până în 31 decembrie 2026.
Investiția este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu cofinanțare din bugetul județului Sibiu în valoare de 1.747,06 mii lei.
