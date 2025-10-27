Rămâi conectat

Ştirea zilei

Elis Pavaje din Alba, contract de 45,6 milioane lei cu CJ Sibiu pentru modernizarea drumului județean DJ 106 G

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Elis Pavaje din Alba, contract de 45,6 milioane lei cu CJ Sibiu pentru modernizarea drumului județean DJ 106 G

Constructorul Elis Pavaje, deţinut de familia Goţa din județul Alba, a câştigat un contract de 45,6 mil. lei cu Consiliul Județean Sibiu pentru modenizarea drumului judeţean DJ 106 G, de la Miercurea Sibiului până în localitatea Gusu.

Compania Elis Pavaje, deţinută de familia Goţa din localitatea Petreşti, judeţul Alba, a câştigat un contract de 45,6 mil. lei (peste 9 milioane euro), fără TVA, cu Consiliul Judeţean Sibiu.

Citește și: Elis Pavaje, drumul spre succes al unui business de familie, pavat cu răbdare și ambiție: Una din cele mai solide afaceri românești a luat naștere la sat, pe un utilaj construit artizanal

Proiectul prevede modernizarea drumului judeţean DJ 106 G, de la km 12 plus 511 până la km 31 plus 604, pe traseul intersecţie DN1 – Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos (DC72) – Ludoş Gusu – intersecţie DJ 107B, inclusiv mutarea utilităţilor.

Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preţ, luând în calcul atât oferta financiară, cât şi experienţa tehnică, dotările propuse şi garanţia lucrărilor, potrivit unui comunicat de presă transmis de Consiliul Judeţean Sibiu.

Conform contractului de finanțare execuția trebuie finalizată până în 31 decembrie 2026.

Investiția este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu cofinanțare din bugetul județului Sibiu în valoare de 1.747,06 mii lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României”. Flavius Giosa și partenera sa Maria au câștigat categoria Tineret Latino la dans sportiv

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 minute

în

27 octombrie 2025

De

Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României” Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia și-a exprimat mândria față de performanțele foștilor elevi, după ce unul dintre aceștia a obținut rezultate remarcabile la nivel național. Citește și: FOTO: Reprezentanții clubului de dans sportiv Apulum Alba Iulia, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | La 88 de ani, tanti Valeria din Cotorăști, comuna Râmeț, a primit mână de ajutor pentru acoperișul casei ei. Comunitatea și meșterii s-au mobilizat să-i protejeze casa

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

27 octombrie 2025

De

La 88 de ani, tanti Valeria din Cotorăști a primit mână de ajutor pentru acoperișul casei ei. Comunitatea și meșterii s-au mobilizat să-i protejeze casa Primăvara aceasta, echipa Museikon a întâlnit-o pe tanti Valeria Bradea (88 de ani) din Cotorăști, comuna Râmeț, județul Alba, în timpul unui tur de recunoaștere a șurilor cu acoperiș de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Ce tarife vor fi la Parking Arnsberg Alba Iulia, construită în locul fostului bloc Turturica: Ce preț trebuie să plătești în prima și singura parcare supraetajată din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

27 octombrie 2025

De

Ce tarife vor fi la Parking Arnsberg Alba Iulia, construită în locul fostului bloc Turturica: Ce preț trebuie să plătești în prima și singura parcare supraetajată din oraș Peste 100 de locuri de parcare urmează să fie disponibile după finalizarea lucrărilor la parcarea supraetajată construită în locul fostului bloc „Turturica”. Tarifele pentru parcare se află […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 6 ore

Planul ANAF de a colecta mai multe venituri din accizele majorate la băuturi a dat greș. 30 – 40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne netaxat

Planul ANAF de a colecta mai multe venituri din accizele majorate la băuturi a dat greș. 30 – 40% din...
Actualitateacum 7 ore

Sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu PROTESTE în toată țara. Peste 1,7 milioane de angajați riscă să piardă puterea de cumpărare dacă Guvernul îngheață salariul

Sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu PROTESTE în toată țara Sindicatele cer Guvernului Bolojan să majoreze salariul minim...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

FOTO | Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României”. Flavius Giosa și partenera sa Maria au câștigat categoria Tineret Latino la dans sportiv

Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României” Școala Gimnazială „Avram...
Ştirea zileiacum 32 de minute

Elis Pavaje din Alba, contract de 45,6 milioane lei cu CJ Sibiu pentru modernizarea drumului județean DJ 106 G

Elis Pavaje din Alba, contract de 45,6 milioane lei cu CJ Sibiu pentru modernizarea drumului județean DJ 106 G Constructorul...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

FOTO | Iluminat public modern și eficient în Teiuș: Lucrări de peste 8 milioane de lei, în desfășurare

A început proiectul pentru extinderea și eficientizarea iluminatului public Luni, 27 octombrie 2025, reprezentanții Primăriei Teiuș au anunțat, printr-o postare...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO ȘTIREA TA | INCENDIU la o grămadă de gunoi pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia. Au intervenit pompierii

INCENDIU la o grămadă de gunoi pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia. Au intervenit pompierii Un incendiu a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil

Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...
Opinii - Comentariiacum 16 ore

27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, celebrat de creștinii ortodocși

După sărbătoarea Marelui Mucenic, pe 27 octombrie este celebrat Sfântului Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, ale...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea