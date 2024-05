Elevul sergent Flavius Taflan, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, mențiune la faza națională Olimpiadei de Limba Franceză: ”Am simțit mai intens ca niciodată că munca mea nu a fost în zadar”

Elevul sergent Flavius Taflan și-a trecut în palmaresul olimpic o nouă performanță. El a obținut Mențiune la faza națională a Olimpiadei de Limba Franceză. Este pentru al treilea an când Flavius reușește să se afirme la nivel național la această disciplină pe care o studiază din pasiune și care îi aduce multe satisfacții.

Pregătirea lui Flavius a presupus mult studiu individual, mult exercițiu, căutare, perseverență și colaborare cu profesorul coordonator.

„Calificarea de anul acesta la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză a fost nu numai o confirmare a pasiunii mele pentru această limbă cu o sonoritate aparte împletită cu studiul intens și aprofundat, ci și mai ales ocazia de a descoperi orașul Iași, de o încărcătură istorică și spirituală deosebită. Vestea calificării m-a impulsionat să mă pregătesc mai mult, cu o și mai mare dedicare, nu numai prin studiu individual, dar și alături de doamna profesoară Carmen Roman.

Am reușit să obțin o Mențiune de care sunt mândru. Urcând pe scenă alături de ceilalți câștigători, am simțit mai intens ca niciodată că munca mea nu a fost în zadar, că fiecare sacrificiu făcut, oricât de mic, a contribuit la acest succes. În același timp, pe lângă emoțiile competiției, pot spune că în zilele concursului am legat prietenii, am vizitat locuri noi și am avut parte de experiențe de neuitat”, a mărturisit Flavius.

Rezultatele valoroase obținute de elevul sergent Flavius Taflan sunt dovada că pasiunea și munca depusă cu consecvență aduc nu doar performanţă, ci dezvoltă în același timp valorile și atitudinile elevilor.

Felicitări pentru premiul obținut, mult succes în activitățile viitoare!

