Elevii revin la cursuri de luni, 2 noiembrie 2026: Când va fi următoarea vacanță
Elevii revin la cursuri de luni, 2 noiembrie 2026: Când va fi următoarea vacanță
Elevii vor reveni la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, după o săptămână de vacanță, conform calendarului anului școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
Potrivit structurii stabilite de minister, anul școlar cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, cu unele excepții pentru elevii claselor terminale.
Astfel, pentru elevii claselor a XII-a de la învățământul de zi, precum și pentru cei din clasele a XIII-a seral și cu frecvență redusă, anul școlar are 34 de săptămâni și se va încheia în data de 4 iunie 2027.
În cazul elevilor de clasa a VIII-a, cursurile se desfășoară pe parcursul a 35 de săptămâni, ultima zi de școală fiind 11 iunie 2027.
Cum este structurat anul școlar 2026-2027
Conform calendarului oficial, cursurile sunt organizate în cinci intervale, separate de perioadele de vacanță.
Primul modul de cursuri a început luni, 7 septembrie 2026, și s-a încheiat vineri, 23 octombrie 2026. Elevii sunt în vacanță în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.
Al doilea interval de cursuri se va desfășura între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026. Vacanța de iarnă va începe pe 23 decembrie 2026 și se va încheia pe 10 ianuarie 2027.
Cel de-al treilea modul va începe pe 11 ianuarie 2027 și se va încheia, în funcție de decizia inspectoratelor școlare, pe 12, 19 sau 26 februarie 2027.
Urmează o săptămână de vacanță, programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, perioada exactă fiind stabilită de inspectoratele școlare județene și al municipiului București, în funcție de consultările organizate la nivelul unităților de învățământ.
Al patrulea interval de cursuri va începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de calendarul stabilit la nivel județean, și se va încheia vineri, 23 aprilie 2027.
Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027.
Ultimul modul de cursuri va începe miercuri, 5 mai, și se va încheia vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară va debuta pe 19 iunie și se va încheia pe 5 septembrie 2027.
Când se desfășoară „Școala altfel” și „Săptămâna verde”
Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” sunt organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.
Fiecare program cuprinde câte cinci zile lucrătoare consecutive, iar perioadele exacte de desfășurare sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ. Cele două programe trebuie planificate în intervale diferite de cursuri.
În cazul claselor din învățământul liceal – filiera tehnologică și al celor din învățământul profesional, în săptămânile dedicate acestor programe sunt organizate și activități de instruire practică, adaptate obiectivelor specifice.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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