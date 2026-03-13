Elevii din comuna Cricău, „tăiați” de la porțiile de mâncare din programul „Masă Sănătoasă”: Care este motivul

Elevii din comuna Cricău nu vor mai beneficia temporar de porțiile de mâncare oferite în cadrul Programului „Masă Sănătoasă”.

„Având în vedere faptul că actualul contract de achiziție publică nr. 4248 / 03.09.2025 privind serviciile de catering în cadrul Programului Național Masă Sănătoasă expiră astăzi (n.a. vineri, 13 martie 2026), iar în cadrul procedurii de licitație derulată în prezent a fost depusă o contestație, vă comunicăm că începând cu data de luni, 16.03.2026, nu o să mai fie livrate porții de mâncare pentru elevi, până la emiterea de către Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor a unei decizii definitive în acest sens”, se arată într-o informare transmisă de reprezentanții Primăriei Cricău.

„Dragi consăteni, noi cei de la primărie am făcut tot ce ne-a stat în putință și mai mult chiar. Am intocmit acte adiționale, am susținut din bugetul local, am folosit și clauza suspensivă.



Am fost întrebați de mai multe primării cum am reușit. Le-am spus soluția și mai mult le-am spus că prioritatea noastră sunt copiii comunei noastre.



Este ușor ca alții să-și bată joc de munca noastră!



O să rezolvăm pe viitor, dar o scurtă perioadă de timp o sa fie această întrerupere.



Numai bine tuturor!”, a transmis vineri, 13 martie 2026, în jurul orei 14.30, primarul comunei Cricău, Florin Todericiu.

foto – Școala Gimanzială „Decebal” Cricău (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI