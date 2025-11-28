Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației

Elevii din 18 școli din România vor merge fizic la cursuri doar patru zile pe săptămână, iar vinerea, orele se vor desfășura exclusiv online, în cadrul unui program-pilot lansat de Ministerul Educației.

Elevii mai multor școli din București, Sibiu, Timiș, Iași, Harghita, Constanța, Satu Mare, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Covasna și Călărași vor merge fizic la școală doar patru zile pe săptămână. Măsura vizează atât flexibilizarea programului școlar, cât și testarea unor noi modele educaționale.

Programul a fost gândit în special pentru a-i ajuta pe liceeni să se pregătească mai bine pentru examenul de Bacalaureat, oferindu-le o zi suplimentară dedicată studiului individual, recuperării sau consolidării materiei.

Potrivit metodologiei-cadru, unitățile-pilot sunt concepute pentru a testa intervenții educaționale inovative: modele curriculare noi, utilizarea resurselor digitale, carieră didactică modernizată și management școlar flexibil.

Printre obiectivele principale se numără:

-creșterea autonomiei școlilor și adaptarea lor la nevoile elevilor și profesorilor;

-introducerea unor modele curriculare flexibile, potrivite și pentru învățarea online;

-modernizarea carierei didactice și a modului de predare;

-testarea de sisteme alternative de management școlar;

-reducerea presiunii pe elevii de liceu, în special pe cei care se pregătesc pentru examenele finale;

-combaterea violenței și a bullying-ului;

-extinderea accesului la educație prin dispozitive digitale și formare pentru învățarea online, potrivit wowbiz.ro.

Cele 18 școli incluse în programul pilot sunt:

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” – Sibiu

Colegiul Național Bănățean – Timișoara

Colegiul Național „Doamna Stanca” – Satu Mare

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – București

Complex Școlar Cronos – București

Centrul Școlar de Educație Incluzivă – Alexandria

Liceul Teoretic „Jean Monnet” – București

Grădinița cu Program Prelungit Junior – Slobozia

Școala Gimnazială „Hermann Oberth” – Voluntari

Colegiul Național „Zinca Golescu” – Pitești

Liceul Teoretic Bilingv „ITA Wegman” – București

Liceul Teologic Reformát – Sfântu Gheorghe

Liceul Teoretic Little London – Ilfov

Liceul Romano-Finlandez ERI – Sibiu

Școala Gimnazială Avenor – București

Școala Gimnazială nr. 1 Curcani – Călărași

Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – Constanța

Colegiul Național „Marton Aron” – Miercurea Ciuc

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI