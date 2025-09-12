Rămâi conectat

Actualitate

Elevii cu CES primesc sprijin financiar în anul școlar 2025-2026: Cererile se depun până pe 30 septembrie, dar școlile le acceptă tot anul

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

Drepturi pentru copiii cu CES în 2025-2026: Cum pot părinții să depună cererile și ce acte trebuie să aibă la îndemână

În anul școlar 2025-2026, copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) au dreptul la alocație zilnică de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, conform Hotărârii de Guvern nr. 564/2017. Aceste drepturi se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ unde este înscris copilul, între 1 și 30 septembrie.

Alocația zilnică de hrană se plătește în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna precedentă, iar cazarmamentul se acordă în două tranșe.

Pentru copiii care obțin certificatul de orientare școlară și profesională după 30 septembrie, cererea poate fi depusă până la data de 15 a fiecărei luni, după eliberarea documentului. Drepturile financiare se acordă tuturor elevilor cu CES din învățământul preuniversitar, inclusiv celor din școlile confesionale și private, cu certificat de orientare școlară emis de centrele CMBRAE sau CJRAE.

Cererea trebuie depusă de către beneficiarul major, părinte sau reprezentant legal și trebuie să fie însoțită de următoarele documente în copie:

*certificatul de naștere al copilului,

*actul de identitate al copilului și al părintelui sau reprezentantului legal,

*certificatul de orientare școlară și profesională,

*declarație pe propria răspundere prin care se confirmă că beneficiarul nu primește aceleași drepturi ca urmare a unei măsuri de protecție specială,

*declarații prin care se garantează că alocațiile vor fi folosite exclusiv pentru scopul prevăzut.

Școlile primesc cereri pe tot parcursul anului școlar, însă perioada principală de depunere rămâne între 1 și 30 septembrie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Nicuşor Dan: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea”

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

12 septembrie 2025

De

Nicuşor Dan: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea” Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 11 septembrie 2025, la televiziunea B1 TV, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea. „În momentul acesta, prin TVA, […]

Citește mai mult

Actualitate

Tinerii din România preferă joburile de acasă: Aproape 15% aplică pentru remote, în timp ce doar 1,1% mai vor să lucreze în străinătate

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

12 septembrie 2025

De

Tinerii din România preferă joburile de acasă: Aproape 15% aplică pentru locurile de muncă remote, în timp ce doar 1,1% mai vor să lucreze în străinătate Vacanța de vară s-a încheiat, iar pentru mulți tineri începutul lui septembrie a însemnat și momentul în care s-au pus serios pe treabă și au început să caute locuri […]

Citește mai mult

Actualitate

RCA 2025 | Tarifele la asigurările auto cresc după ridicarea plafonării: Șoferii pot plăti până la 15% în plus

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

12 septembrie 2025

De

Tarifele la asigurările RCA cresc după ridicarea plafonării: Șoferii pot plăti până la 15% în plus După ce plafonarea tarifelor RCA a fost ridicată în iulie, polițele de asigurare pentru mașini au început să se scumpească pentru mulți șoferi. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că, în medie, tarifele au crescut cu până la 15%, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 30 de minute

Nicuşor Dan: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea”

Nicuşor Dan: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea” Preşedintele...
Actualitateacum 2 ore

Elevii cu CES primesc sprijin financiar în anul școlar 2025-2026: Cererile se depun până pe 30 septembrie, dar școlile le acceptă tot anul

Drepturi pentru copiii cu CES în 2025-2026: Cum pot părinții să depună cererile și ce acte trebuie să aibă la...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut

Șoferul care a lovit pe trecerea de pietoni o femeie la Alba Iulia a fost reținut: Conducea băut O femeie...
Ştirea zileiacum 2 ore

Biciclist lovit mortal într-un accident rutier: Au fost avariate și două autoutilitare și un autoturism

Accident grav rutier, un bărbat aflat pe bicicletă a fost lovit mortal, iar alte trei vehicule au fost avariate în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 ore

21 septembrie 2025 | „Bogățiile Toamnei” revine la Blaj: Expoziții de produse locale, premii pentru agricultori și spectacole folclorice duminică

Sărbătoare în Piața Mare Agroalimentară din Blaj: Cea de-a 25-a ediție a „Bogățiilor Toamnei” aduce muzică, dans și produse tradiționale...
Curier Județeanacum 15 ore

12-13 septembrie | Alba Iulia marchează Ziua Pompierilor cu expoziții, demonstrații și Ziua Porților Deschise

Alba Iulia marchează Ziua Pompierilor cu expoziții, demonstrații și Ziua Porților Deschise Cu prilejul Zilei Pompierilor din România, instituțiile de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 39 de minute

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Politică Administrațieacum 19 ore

6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile

Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga

12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea