Elevii cu CES primesc sprijin financiar în anul școlar 2025-2026: Cererile se depun până pe 30 septembrie, dar școlile le acceptă tot anul

Drepturi pentru copiii cu CES în 2025-2026: Cum pot părinții să depună cererile și ce acte trebuie să aibă la îndemână

În anul școlar 2025-2026, copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) au dreptul la alocație zilnică de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, conform Hotărârii de Guvern nr. 564/2017. Aceste drepturi se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ unde este înscris copilul, între 1 și 30 septembrie.

Alocația zilnică de hrană se plătește în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna precedentă, iar cazarmamentul se acordă în două tranșe.

Pentru copiii care obțin certificatul de orientare școlară și profesională după 30 septembrie, cererea poate fi depusă până la data de 15 a fiecărei luni, după eliberarea documentului. Drepturile financiare se acordă tuturor elevilor cu CES din învățământul preuniversitar, inclusiv celor din școlile confesionale și private, cu certificat de orientare școlară emis de centrele CMBRAE sau CJRAE.

Cererea trebuie depusă de către beneficiarul major, părinte sau reprezentant legal și trebuie să fie însoțită de următoarele documente în copie:

*certificatul de naștere al copilului,

*actul de identitate al copilului și al părintelui sau reprezentantului legal,

*certificatul de orientare școlară și profesională,

*declarație pe propria răspundere prin care se confirmă că beneficiarul nu primește aceleași drepturi ca urmare a unei măsuri de protecție specială,

*declarații prin care se garantează că alocațiile vor fi folosite exclusiv pentru scopul prevăzut.

Școlile primesc cereri pe tot parcursul anului școlar, însă perioada principală de depunere rămâne între 1 și 30 septembrie.

