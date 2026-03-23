Economistul Radu Georgescu: ,,Sistemul financiar se prăbușește. În criza din 2008 s-au pierdut aproximativ 50 trilioane $. Acum se vor pierde mult mai mulți bani”

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra riscului unei noi prăbușiri financiare globale, susținând că nivelul uriaș al datoriei publice a Statelor Unite și costurile tot mai mari ale dobânzilor arată o vulnerabilitate majoră a sistemului economic.

El afirmă că actualul context seamănă cu perioada premergătoare crizei din 2008, însă la o scară mult mai mare.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

„Dacă te uiți pe aceste grafice, îți dai seama că sistemul financiar se prăbușește. Partea bună este că nimeni nu se uită pe ele. Partea și mai bună este că și mai puțini înțeleg aceste grafice. Eu, în fiecare sâmbătă dimineața, analizez 2 ore rapoarte financiare cu date macroeconomice. Nu fac acest lucru pentru că nu am ce face sâmbătă dimineața. Fac asta pentru că vreau să-mi protejez familia, firma și clienții.



În poze vezi graficele publicate de FED (Banca Centrală din US). În 2026, datoria US a depășit 39 trilioane $!!! (poza 1) Nu este o greșeală de scriere. Datoria actuală este de 4 ori mai mare decât criza din 2008!!! În 2026, US plătește anual dobânzi la credite în valoare de peste 1,2 trilioane $!!! Nu este o greșeală de scriere. Asta înseamnă 30% din totalul veniturilor bugetare US!!!



Nicio familie, companie sau țară nu poate să funcționeze plătind dobânzi în valoare de 30% din venituri. Este doar o perioadă de timp până dai faliment. Ca și în 2008, pentru ștergerea datoriilor, cineva trebuie să piardă bani. Foarte mulți bani. Pentru a declanșa această pierdere de bani, era nevoie de un ac. Este posibil ca acest ac să fie războiul din Iran. Este un motiv foarte bun pentru a da vina pentru prăbușirea financiară.



În criza din 2008, pe planeta Pământ s-au pierdut aproximativ 50 trilioane $. Acum se vor pierde mult mai mulți bani. Probabil spre 300 trilioane $. Banii care se vor pierde vor veni, ca și în 2008, din: acțiuni, imobiliare, titluri de stat, fonduri de pensii și asigurări. Probabil, de data asta, vor intra în horă și depozitele bancare.



Acum investitorii încearcă să nu fie Popa Prostul. În România, un caz de Popa Prostul este vânzarea Carrefour. Carrefour a vândut afacerea din România la o valoare care reprezintă 4,8 X EBITDA. Dacă știi ce înseamnă EBITDA, îți dai seama că asta nu a fost o vânzare normală. A fost, de fapt, o fugă din piața românească. În mod normal, o asemenea afacere se vinde de cel puțin 2 ori mai scump. Acum jokerul cu Popa Prostul a ajuns la Dedeman



Vânzările în România de bricolaje au scăzut în 2026 cu 20%. Probabil vânzările Dedeman au scăzut tot în jur de 20%. Vor mai scădea. Nimeni nu știe cât. Dedeman face acum o mutare surprinzătoare. Deși au anunțat deja achiziția Carrefour, acum caută bani pentru achiziție. Dedeman cere 400 milioane euro credit de la Banca Transilvania



Ar fi cel mai mare credit din istoria BT. Într-un fel, BT este obligată să dea acest credit. A fost susținută de stat pentru a deveni nr. 1 din piața bancară. Acum trebuie să dea ceva în schimb



Întrebarea este dacă BT va luat acest joker, riscând să fie Popa Prostul. Concluzii: Tu ce faci să nu fii Popa Prostul?”

